Rannula: kogenumad mehed peavad Makedoonias raskel hetkel välja aitama

"Meil on noor võistkond, esimesed trennid on näidanud, et oleme väga entusiastlikud," rääkis intervjuus ERR-ile koondise abitreener Heiko Rannula. "Kõik on energilised ja eks tahame ka väljakul olla kiired, aktiivsed ja agressiivsed."

Rannula sõnul alustavad kõik mängijad uue peatreeneri silmis puhtalt lehelt. "Tänasel päeval ei julge küll veel öelda kuute-seitset põhimeest, eks need mängud näitavad. Loomulikult peavad kogenumad mehed raskel hetkel välja aitama, eriti Makedoonias, kus on õhkkond keeruline. Usun, et oleme suhteliselt pika pingiga sats, võib ka üllatusmehi olla," arvas Rannula.

Koondise eelmisest nimekirjast jäid ühistreeningute alguseks välja Saimon Sutt ja Martin Paasoja. "Täna on valik selline. Kindlasti ei tähenda see, et on mingi lõplik valik tehtud, peale nende on veel mängijaid, kes on kindlasti meie vaateväljas. Võib-olla on järgmine tsükkel hoopis teised nimed," tõdes Rannula.