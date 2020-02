Toijala Kangurist: kui teda väga vajame, ei vea ta Eesti korvpalli alt

Suurima üllatusena jäi koondise nimekirjast välja BC Kalev/Cramo tagamängija Sten Sokk, kes andis mõista, et tema tervislik seisund ei luba rahvusmeeskonda praegu aidata. Eelmisel aastal koondisekarjääri lõpetanud kauaaegse kapteni Kristjan Kanguri eemalejäämisega oli juba arvestatud.

"Kangur lubas, et kui pikkadega juhtub midagi halba, ei vea ta meid alt ja seepärast oli tema nimi ka 24 seas - me ei tea kunagi, mis võib juhtuda," rääkis Toijala kolmapäevasel pressikonverentsil. "Ta ei vea Eesti korvpalli alt, kui me teda väga vajame. Pikad on aga valmis ja terved, leppisime Kanguriga kokku, et tema nimi ei jää nimekirja."

20. veebruaril kohtub Eesti võõrsil Põhja-Makedooniaga, kes jõudis 2011. aastal Leedus toimunud finaalturniiril poolfinaali. Toonasest koondisest kuuluvad ka praegu nimekirja vennad Damjan ja Vojdan Stojanovski.

"Tean mõningaid nende mängijaid: vennad Stojanovskid, ilmselt liitub koondisega Hispaania kõrgliigas mängiv Shayne Whittington ja noor tagamängija Nenad Dimitrijevic, kes mängib Badalonas. Teame nende treenerit ja mängijaid, aga ei tea, millist korvpalli nad mängivad. Kindlasti skaudime neid, aga pigem keskendume sellele, mida saame ise nii lühikese ettevalmistusperioodi jooksul parandada," sõnas Toijala.