Eesti korvpallikoondis pidas EM-valiksarja eel esimese treeningu

Noorenduskuuri läbi teinud Eesti meeste korvpallikoondis alustab 20. veebruaril 2021. aasta EM-valiksarja mängudega, kui võõrsil minnakse vastamisi Põhja-Makedoonia rahvusesindusega. Kolm päeva hiljem tuleb kodusaalis vastu võtta kahekordne Euroopa meister Itaalia.

Eesti koondise kapteni Siim-Sander Vene sõnul on meeskonnas asjalik ja töine meeleolu. "Kuna on hooaja keskpaik, siis on ka vorm küllaltki hea. Nende asjade pärast muretsema ei pea," rääkis Vene intervjuus ERR-ile.

Mida ootab koondise uus peatreener Jukka Toijala mängijatelt? "Koondiselt ootab ilusat mängupilti ja võite, aga minult kui kaptenilt ehk liidrirollis asjade korrashoidmist," jätkas Vene. "Ma olen siin ajaga saanud üheks vanemaks ja kogenumaks."

Kes peaks mängus Põhja-Makedoonia vastu kandma favoriidi koormat? "Ma arvan, et nii meie kui nende jaoks on tegemist keerulise olukorraga, sest ka neil on uus peatreener ehk nad pole samuti palju harjutanud. Nende õnn on natuke see, et nad mängivad kodus, aga seda ei tea kunagi, kas see on õnn või õnnetus. Suhteliselt 50:50 on seis. Oleneb, kes saab asjad paremini käima paari viimase päevaga, et edu saavutada. Me oleme ise küllaltki enesekindlad ja ma arvan, et me võiks suuta kallutada selle mängu enda poole küll."

Itaaliaga mängust Vene veel ei mõtle, vaid koondisega püütakse võtta üks mäng korraga.