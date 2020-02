Kullamäe: meil on vaja kaks võitu kätte saada

Mullune koondiseaken läks Eesti koondise jaoks hästi, kui esmalt alistati 71:70 Serbia ja seejärel 84:77 Gruusia. "Tahaksime kindlasti mängida samamoodi kui eelmisel aastal veebruari aknas," sõnas intervjuus ERR-ile koondislane Kristian Kullamäe. "Saime kaks väga head võitu, proovime sama korrata."

Kullamäe kodumeeskond Madridi Real Canoel Hispaania esiliigas väga hästi ei lähe, 18 meeskonna konkurentsis ollakse eelviimasel kohal. "Kahjuks ei ole neid punkt-punkti mänge kätte saanud, oleme tabeli lõpuosas," kommenteeris Kullamäe. "Mis puutub mängutemposse, on seal üpris kiire korvpall, loodan olla päris heas füüsilises konditsioonis. Olen võimeline mängima küll."

"Makedoonia tiimil pole nii ühtlane tase, seal on neli-viis kindlat liidrit, kes mängivad väga heal tasemel, osad Hispaania meistriliigaski. Nemad peavad seal nelja-viiekesi hakkama saama, aga Itaalia koondises on tase ühtlasem," iseloomustas Kullamäe "Mis puutub favoriidirolli, siis sellel otseselt vahet ei ole: meil on vaja kaks võitu kätte saada ja loodetavasti seda ka teeme."