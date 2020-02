Gustav Kruuda: Mehhikos on Tänakul kuuendana väga hea startida

Ott Tänak lausus teise kohaga lõppenud Rootsi rallil, et päris sajaprotsendilist mugavust ta Hyundais veel ei tunne. Ralliekspert Gustav Kruuda sõnul jääb see veel vähese kilometraaži taha.

"Monte Carlos jäid kilomeetrid saamata ja autoga on nii vähe kogemust. Nagu Ott ise ühes intervjuus ütles, et ta pole päris kindel, mis kõik nupudki autos teevad. Auto on tema jaoks nii uus," lausus Kruuda intervjuus ETV spordisaatele.

"Ma usun, et kõik jääb testide taha. Mida rohkem ta kruusa peal autoga saab sõitma, seda paremini hakkab end tundma. Enne Mehhiko rallit on meestel võimalus osaleda ka Portugali meistrivõistluste etapil, mis sõidetakse samas regioonis, kus Portugali MM-ralli. Ka samu katseid."

"Portugali MM-ralliks on ka väga hea trenn all, saab kogemust kruusa peal WRC autoga ja Mehhikos reedel kuuendana startida on ikkagi väga hea," usub Kruuda. "Mehed teevad järgmise kuu jooksul väga palju tööd, et Mehhikost hea tulemus koju tuua."

Rootsi rallil domineerisid Toyotad, võttes esimese, kolmanda ja neljanda koha. Kruuda sõnul see veel Hyundai jaoks midagi hullu ei tähenda.

"Kui vaatame [Thierry] Neuville'i stardipositsiooni, siis reedel ta ikkagi puhastama pidi. Sinna aega kaotas. Breen pidi tänu sellele oma koha Neuville'ile loovutama, et Neuville saaks paremini laupäeval startida," lausus Kruuda.

"Kuna ralli oli nii lühike, siis eespuhastajal ei olnud kuskil aega seda aega tagasi võita. See ralli saigi enne läbi kui Thierry Neuville sai hakata sõitma. Kui vaatame Ott Tänakut, kes põhimõtteliselt istus esimest korda autosse, sõitis teisele kohale, siis tegelikult Hyundail ei olnud ju üleüldse paha tulemus."

Kõige enam üllatas teda kolmandaks tulnud Kalle Rovanperä etteaste. "Viimasele katsele minnes oli Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier' vahel 0,5 sekundit. Sebastien Ogier on, nagu me teame, kuuekordne maailmameister ja 19-aastane Soome poiss ütles maailmameistrile, et täna on minu päev ja võitis sellega ka power stage'i ära," lausus Kruuda.

"Viis lisapunkti talle ja ma arvan, et see oli tervele rallimaailmale kerge üllatus. Vahed järgmistega olid üpris suured - üle kolme sekundi, kui teised olid pigem samas augus."

"Teise üllatusena võib ära tuua järjekordse Soome mehe Jari Huttuneni, kes oli kõige kiirem R5 autos," jätkas Kruuda. "Tema juures on oluline märkida, et ta sõitis vanema generatsiooniga R5 autoga kui tema konkurendid. Väga suur ralli ka tema poolt."

Kui eelmistel hooaegadel on tiitli nimel pidanud võitlust kolm meest - Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Thierry Neuville -, siis nüüd võib nimekirja pikendada.

"Ma julgeks öelda, et [Elfyn] Evans on kindlasti sel aastal üks tiitlipretendent. Kalle Rovanperät ma päris tiitli peale ei julgeks panna. Ma arvan, et tal on sel aastal veel väga palju tulemusi, aga tal on palju rallisid, kus tal on kogemust vähe ja tippudel on palju rohkem," ütles Kruuda.

"Ma arvan, et Evans on kindlasti mängus sees. Nüüd on huvitav näha, kuidas ta Lõuna-Ameerikas hakkama saab. Teame, et ta peab Mehhikos startima esimesena. Seda kogemust on tal ikkagi väga palju vähem kui ülejäänud kolmel tiitlipretendendil. Ma arvan, et Lõuna-Ameerika näitab väga palju, mille Elfyn Evansi aasta tuleb."

Autoralli MM-sarja hooaja kolmas etapp ehk Mehhiko ralli sõidetakse 12.-15. märtsil.