Mehhiko rallil stardib Tänaku ja Neuville'i kõrval Sordo

Sordole on see tänavuse hooaja esimene ralli. Hooaja avaetapil Monte Carlos sõitis kolmanda Hyundaiga Sebastien Loeb, kes oli seal kuues ning äsjasel Rootsi rallil oli stardis Craig Breen, kes lõpetas seitsmendana.

Mehhiko ralli sõidetakse 12.-15. märtsini. Nagu ikka, saab rallile kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel ning punktikatset näeb otseülekandes ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist.

Kahe etapi järel on MM-sarja üldliider Rootsis võidutsenud Elfyn Evans (Toyota) 42 punktiga, sama punktisumma juures on Neuville teine ning kolmas on Sebastien Ogier (Toyota) 37 punktiga. Tänak on 20 punktiga kuues.