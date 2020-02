Kaheksandat korda Austraalia lahtised võitnud Djokovic tõuseb taas esireketiks

Djokovic (ATP 2.) pole tänavusel aastal enda 13 matšist ühtegi kaotanud, finaalis sai ta napilt alla nelja tunni kestnud kohtumises 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 jagu austerlasest Dominic Thiemist (ATP 5.).

Djokovic alustas finaali pea ilmeksimatult, aga Thiem suutis avaseti keskel mängu tagasi tulla ja teises setis domineeris juba rohkem austerlane. Djokovic sattus ka pukikohtunikuga pahuksisse, kui seisul 4:4 sai ta kaks hoiatust, kuna kulutas servil liiga kaua aega, neist teine hoiatus tuli murdepallil ja läks Djokovicile maksma esimese servi. Thiemil õnnestuski murda ja pettunud Djokovic pahandas pooltevahetusel pukikohtunikuga. "Palju õnne, tegid end kuulsaks! Suurepärane töö," pahandas serblane, kes enne maha istumist patsutas pukikohtuniku jalga, see teguviis võib talle aga kaasa tuua rahatrahvi.

Kolmandas setis kaotas Djokovic alustuseks kahel korral enda pallingugeimi ja Thiem võitis seti 6:2, kuigi Djokovicil oli veel ka murdepall, et vahe 3:5-le vähendada. Neljandas setis hakkas Djokovic taas paremini mängima ja suutis kaheksandas geimis Thiemi servi murda, võites lõpuks seti 6:3. Otsustavas setis murdis Djokovic kolmandas geimis Thiemi servi ja päästis siis enda pallingul kaks murdepalli, asudes 3:1 juhtima. Seisul 4:2 oli Djokovicil taas murdevõimalus, aga Thiem võitles kõvasti ja hoidis servi. Djokovic vormistas võidu esimesel matšpallil, võites seti 6:4.

Austraalia lahtistel on Djokovic võitnud nüüd 75 kohtumist, temast enam võite on vaid Roger Federeril – 102.

32-aastane Djokovic on profitenniseajastu esimene mees, kes on suutnud kolmel erineval kümnendil suure slämmi turniiri võita. Kõigi aegade arvestuses on ta Ken Rosewalli järel teine, austraallane triumfeeris slämmidel 1950., 1960. ja 1970. aastatel.

Djokovic on nüüd Austraalia lahtiste finaalis mänginud kaheksal korral ja pole neist ühtegi kaotanud. Serblane on võitnud neli slämmiturniiri finaali järjest, üldse on ta slämmide finaalides saanud 17 võitu ja üheksa kaotust.

Djokovic on tenniseajaloos kolmas mees, kes on ühel slämmiturniiril võidutsenud vähemalt kaheksal korral – Rafael Nadal on Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud 12 korral, Federer on Wimbledoni võitnud kaheksal aastal ning Djokovicil on nüüd kaheksa Austraalia lahtiste esikohta.

Slämmivõitude üldarvestuses liikus Djokovic 17-ga Federerile ja Nadalile taas lähemale – Federeril on 20 ja Nadalil 19 slämmivõitu.

Djokovic tõuseb tänu edukale tiitlikaitsmisele maailma edetabelis taas esikohale, Thiem kerkib neljandaks.