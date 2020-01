VIDEO | Draft'i avavalik tegi võimsa NBA debüüdi

Korvpalliliiga NBA suvise draft'i avavalik Zion Williamson tegi läinud öösel enda ametliku debüüdi, lüües kaasa koduklubi New Orleans Pelicansi 117:121 kaotusmängus San Antonio Spursi vastu.

Kodusaalis mänginud Pelicans kaotas kohtumise avaveerandi seitsme silmaga ja poolajale mindi üheksapunktilises kaotusseisus. Kolmanda veerandi järel kärises vahe 12 silmale ja kuigi võõrustajad suutsid viimase veerandi kaheksa punktiga võita, ei piisanud sellest Spursi võidu vääramiseks.

19-aastane Zion Williamson, kes vigastas vahetult enne põhihooaja algust põlve ning käis oktoobri lõpus operatsioonil, sai enda debüütmängus 18 minutiga kirja 22 punkti, seitse lauapalli ja kolm korvisöötu. Williamsoniga sai Pelicansi poolelt sama palju punkte kirja veel Brandon Ingram.

Võitjate resultatiivseim oli 32 punkti loopinud LaMarcus Aldridge.

Läänekonverentsi liigatabelis jätkab Pelicans 17 võidu ja 28 kaotusega 12. kohal. Spurs on 20 võidu ja 23 kaotusega kaheksas. Konverentsi liidripositsioonil on jätkuval Los Angeles Lakers (35-9), kes alistas täna New York Knicksi 100:92.

Teised tulemused:

Detroit – Sacramento 127:106

Orlando – Oklahoma City 114:120

Toronto – Philadelphia 107:95

Atlanta – LA Clippers 102:95

Boston – Memphis 119:95

Miami – Washington 134:129 (la.)

Chicago – Minnesota 117:110

Houston – Denver 121:105

Phoenix – Indiana 87:112

Golden State – Utah 96:129