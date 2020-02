NBA draft'i avavalik tegi karjääri resultatiivseima mängu

19-aastase mängumehe kontole kirjutati veel ka üheksa lauapalli ja viis korvisöötu. Võõrustajate teise parimana viskas pingilt sekkunud JJ Redick 20 punkti, Josh Hart panustas 17 silmaga. Kaotajate parimaks osutusid kumbki 20 punkti loopinud Damian Lillard ja CJ McCollum.

Pelicans jäi kodus peetud kohtumises küll avaveerandi järel üheksa punktiga taha, kuid poolajaks vähendati vahe kahele ning võimsa kolmanda veerandi toel asuti mängu 18 punktiga juhtima. Kokkuvõttes oldi Portlandist paremad 21 silmaga.

Võidulisa teenis teiste seas ka Houston Rockets, kes lõpetas Boston Celticsi seitsemängulise võiduseeria. Rockets võitis kodus numbritega 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34).

Rocketsi eest särasid James Harden ja Russell Westbrook, kes kahepeale kokku viskasid 78 punkti. Harden sai mängu parimana kirja 42 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse korvisöötu, Westbrook panustas kaksikduubliga, tuues 36 punkti ja kümme lauapalli. Bostoni parim oli 20 silma visanud Gordon Hayward.

Rockets hoiab läänekonverentsis 34 võidu ja 20 kaotusega viiendat kohta, New Orleans Pelicans on 23 võidu 31 kaotusega kümnes ning Portland (25-30) üheksas. Liidripositsioonil on Los Angeles Lakers (40-12). Idakonverentsis juhib Milwaukee Bucks (46-7), Boston (37-16) on kolmas.

Teised tulemused:

Golden State – Miami 101:113

LA Lakers – Phoenix 125:100

Philadelphia – LA Clippers 110:103

Washington – Chicago 126:114

Oklahoma City – San Antonio 106:114