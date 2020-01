Ott Tänak: meil tekkisid mõned olukorrad juba enne õnnetust

"Alustuseks taastume me Martiniga hästi ja oleme varsti rajal tagasi. Eile õhtul ei suutnud ma aru saada, mis juhtus ning seejärel töötasime inseneridega kõvasti ja hommikuks tundsime end autos paremini. Esimestel etappidel arenesime samm-sammult. Oleks tore olnud kohanemist ja paremaks minemist jätkata, aga olukord on nüüd selline nagu ta on. Jah, meil olid seal mõned olukorrad juba enne õnnetust. Näiteks tänahommikusel esimesel etapil sattusime mustale jääle ja tegime pirueti. Ma pean tõdema, et see on korralik Monte Carlo - tõeliselt keerulised tingimused, mis on väljakutsuvad. Ma olen kindel, et kõigil juhtus midagi ja see on sellises olukorras normaalne."

Hyundai meeskonnapealik Andrea Adamo lisas: "Kasutu on öelda, et meie auto ei ole olnud sellisel tasemel nagu me soovinuks. Jah, me oleme vaikselt arenenud, aga teistega on endiselt suur vahe. Thierry [Neuville] tegi suurepärast tööd. Me nägime täna kõvasti vaeva ja ei ole rohkemaks võimelised. Sebastien [Loeb] tegi seda, mida me temalt palusime. Me vajame varuautot ja ta sai hästi hakkama. Me oleme alati õnnelikud, et ta on meeskonnas."

Enne laupäevast võistluspäeva juhib võistlust Sebastien Ogier (Toyota), kelle edu meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees on 1,2 sekundit. Neuville kaotab neile 6,4 ja Loeb 1.06,9-ga. Tänaku ja Järveoja jaoks Monte Carlo ralli igal juhul läbi.