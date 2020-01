Tänak kaotas täna hommikul auto üle suurelt kiiruselt kontrolli ja Hyundai lendas teelt välja, saades tõsiseid kahjustusi. Eestlased ronisid autost omal jõul välja ja viidi igaks juhuks rutiinsesse tervisekontrolli.

Kuigi arstid jäid meeste seisundiga rahule, siis ettevaatusabinõuna jäävad nad laupäeva hommikuni järelvalve alla.

Hyundai rallimeeskond teatas, et eestlaste masinat aga laupäevaks sõidukorda ei saa ehk siis kui ka arstid peaksid andma rohelise tule, on Tänaku ja Järveoja jaoks Monte Carlo ralli igal juhul läbi.

"Ei olnud just selline hooaja algus nagu ootasime, aga tänu turvavarustusele oleme õnneks mõlemad terved," lisas Tänak hiljem sotsiaalmeedia vahendusel.

It wasn't the start of the season that we were looking for, but fortunately we are both okey thanks to the safety equipment.



We will fight back soon! ???? pic.twitter.com/n5iGj9uKsy