Tänak: mõistagi pole uues autos lihtne, aga üldiselt hoidsime rütmi

Kui päeva esimene katse oli Monte kohta suhteliselt lihtne, siis teine pakkus sõitjatele tõelisi väljakutseid. Ka Tänak sai enne algust teada, et külmetab ja katsel leidub musta jääd. "Eesmärk oli lihtsalt probleemideta läbi sõita ja me ei pingutanud liialt," lausus Tänak esimese päeva järel WRC All Live'ile.

Eestlane ei nõustunud, et hoidis end tagasi üksnes enda jaoks uue auto pärast. "Iga autoga oleks samamoodi käitnud. Riskeerimine juba teisel katsel polnud mingil juhul päevakorral. Eesmärk oli korralikult läbi sõita. Mõistagi pole uues autos lihtne, alati on tundmatuid asju, aga üldiselt oli omas rütmis."

Valitsev maailmameister lisas, et juurde panna veel on. "Tegelikult on tunne üsna toores ja õppida on palju. Loomulikult üritan kohaneda nii kiiresti kui võimalik. Õnneks saab nüüd pausile ja ehk on hommikul mõtted klaarimad."

Päeva kangelane oli kindlasti Neuville, kes edestas pikemal katsel Ogier'd ja Tänakut 25-30 sekundiga. "Esimene katse oli kindlasti kõige lihtsam, mida olen Monte Carlos sõitnud. Ma teadsin, et mu aeg on rahuldav ja teiseks katseks on mul hea rehvivalik," lausus belglane.

"Ma olin enesekindel ja tundsin end mugavalt, auto seadistus täna õhtuks oli üsna pehme ja see töötas keerulistes oludes väga hästi. Keskendusin teeoludest arusaamisele ja mõistagi see töötas."

Neuville'i ja Tänaku vahel hoiab teist kohta Ogier, kes edestab eestlast kuue sekundiga. "Oleme rahul, sest teadsime, et kui esimene katse on üks nädalalõpu kergemaid, siis teisest kujuneb suur väljakutse," lausus prantslane päeva lõpus.

"Olime rahul, et võitsime Yarisega esimese katse, aga teisel olin ehk liialt ettevaatlik. Kunagi pole nii keerulisel katsel kerge võimete piiril sõita, aga pole paha - oleme mängus sees."

Monte Carlo ralli jätkub reedel kuue kiiruskatsega, millest esimene algab Eesti aja järgi kell 9.36.