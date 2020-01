Tommi Mäkinen: imeline on näha, kui kiired on meie autod ja sõitjad

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algas traditsiooniliselt Monte Carlo ralliga. Reedese päeva järel on kaksikjuhtimine Toyota sõitjate käes, kuid vahed Thierry Neuville'i (Hyundai) ees on väikesed.

"Täna oli imeline näha, kui kiired meie sõitjad ja masinad on. Eriti avaldas muljet Elfyni tänahommikune sooritus. Sebastien tahtis rohkem mugavust ning võtta võistlust rohkem samm-samm haaval. Ta näitab sooritust, milleks me teame, et ta on siin võimeline," rääkis Toyota meeskonnapealik Tommi Mäkinen. "Mõlemad olid täna suurepärased ja ei teinud peaaegu üldse vigu. Ma usun, et mida rohkem nad autot tundma õpivad, seda paremaks nad muutuvad. Kalle sai samuti väga hästi hakkama ja õpib pidevalt. Kui olud on stabiilsemad, siis saab ta paremini hakkama."

Enne laupäevast võistluspäeva juhib võistlust Sebastien Ogier (Toyota), kelle edu meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees on 1,2 sekundit. Thierry Neuville (Hyundai) kaotab neile 6,4 ja Sebastien Loeb (Hyundai) 1.06,9-ga.

"Üldiselt olen ma päeva üle õnnelik," ütles Sebastien Ogier. "Täna hommikul ei tundnud ma end masinas kõige mugavamalt, mistõttu ei olnud mul kõige parem rütm. Hiljem tegime mõned muudatused ja ma sain enesekindlust juurde ning sõitsin mõned head ajad välja. Me kartsime, et rehvide valik ei pruugi hea olla, aga lõpuks need ei olnudki nii halvad. Vahed on siiski veel väikesed, aga hea on olla päeva lõpus liider."

"Muidugi oli see väga hea hommik," tunnistas Elfyn Evans. "Olud ei olnud väga lihtsad ja haarduvus oli üsna muutlik. Yaris andis mulle aga hea enesekindluse ning ma olin võimeline lõdvestuma ja sõitmist nautima. Järgmised kiiruskatsed ei läinud enam nii hästi, kui sõiduolud halvenesid iga sõitja järel. Me olime võib-olla ka rehvivalikuga liiga julged. Suures pildid oli tänane päev hea ja loodetavasti jätkame homme samamoodi."

Rallinädalavahetusele saab kaasa elada ERR-i spordiportaalis otseblogi vahendusel. Ott Tänaku ja Martin Järveoja on võistlus Monte Carlos selleks korraks lõppenud.