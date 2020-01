Dener Jaanimaa: aitab jutust, peame võitma hakkama!

Eesti kohtub 16. jaanuaril võõrsil Luksemburgiga ning kolm päeva hiljem Põlvas sama vastasega. Põhivalikturniirile pääseb kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond.

Mullu neljandat korda Eesti parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa ühineb koondisega Euroopa Meistrite liiga klubi Zaporožje HC Motor juurest, kus sügishooaega alustas Ukraina superkarikavõiduga. Lisaks edeneti otse veerandfinaali tugevas SEHA-liigas ning treenerivahetuse järel tuli punktilisa Meistrite liigaski.

"Viimane mäng oli Ukrainas 18. detsembril, nii et sain mõnusalt puhata. Jõulud veetsin kodus ja aastavahetuse sõpradega reisil. Nüüd on nii keha kui vaim valmis Eesti esindamiseks. On hea, et saame pikalt valmistuda ja neljapäevases Kääriku-laagris kambavaimu kasvatada," õhkus Jaanimaast Eesti käsipalliliidu pressiteate vahendusel positiivsust.

"Luksemburgil on hoopis teine lähtekoht, sest neil on nädal varem kolm MM-valikmängu. Ma ei usu, et see neid füüsiliselt liigselt väsitab, sest tänapäeval osatakse kiirelt taastuda. Aga kui nad Slovakkia, Leedu ja Fääri saarte vastu tulemusi ei saa, võib see kindlasti mängijatele mentaalselt mõjuda," arutles Eesti koondises ligi 300 väravat visanud paremsisemine.

"Samas saavad luksemburglased mängupraktikat ja vahetult kohtumiste järel puudujääke analüüsida. Meil sellist võimalust pole, ehkki rahulikult vaid kaheks mänguks valmistumine on jälle omamoodi hea. Seega võib tihe mängugraafik olla vastastele nii kasuks kui kahjuks," hindas Jaanimaa.

Eesti koondis pidas viimased ametlikud mängud oktoobri lõpul Türgis, kus toimus 2021. aasta maailmameistrivõistluste valikturniir. Avamängus kaotati võõrustajatele 29:33 (14:18) ning päev hiljem jäädi alla Belgiale 20:25 (9:11) ning edasipääsuuks sulgus.

"Sügisel olime Türgi vastu pidevalt mängus sees, aga mõned rumalad vead kallutasid kohtumise vastasele. Belgiaga võin isiklikust seisukohast öelda, et olin eelmise päeva suure koormuse järel lihtsalt täiesti tühi. Peame suutma stabiilselt – isegi kui mitte päris 60 minutit, siis lihtsalt pikemad perioodid – head mängu näidata," sõnas Jaanimaa.

"Aitab jutust, et kui nüüd hästi ei lähe, küll siis järgmine kord. Peame hakkama võitma! Kui Luksemburgist kahe mänguga jagu ei saa, oleks pettumus ikka väga suur. Eriti ootan teist kohtumist Põlvas, kus käsipallifännid loodetavasti saali täidavad. Vajame kodupubliku toetust, see lisab adrenaliini ja paneb jalad kiiremini liikuma," ootab Jaanimaa fänne 19. jaanuaril Mesikäpa halli.

Eesti koondis EM-valikmängudeks: Eston Varusk, Henri Sillaste, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti), Robin Oberg, Armis Priskus, Kaspar Lees, Markus Viitkar, Rainer Kelk (kõik HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (HIF Karlskrona), Jürgen Rooba (Nice'i Cavigal Handball), Kristo Voika (Nove Veseli TJ Sokol), Rasmus Ots (SG VTB/Altjührden), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf)*, Dener Jaanimaa (Zaporožje HC Motor), Hendrik Varul (Hammarby IF), Karl Roosna (HSG Krefeld), Karl Toom (TV Emsdetten), Andris Celminš (Velenje RK Gorenje). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman.

* Patrail ühineb koondisega nädal hiljem Tallinnas.