Viigiga piirdunud Patraili klubi pidi pausiks liidrikohast loobuma

Hannover oli suurema osa esimesest poolajast napilt peal, aga teise poolajal tegi Minden viigiseisult 22:22 4:1 spurdi. Kaotusseisus 29:31 suutis Hannover küll kolm väravat järjest visata, aga vastaste Marian Michalziki tabamus seitsmelt meetrilt tähendas siiski vaid viiki. Ühtlasi lõppes ka Hannoveri viiemänguline võiduseeria.

Patraili arvele jäi seekord neli tabamust. Hannoveri resultatiivseimad olid viie väravaga Morten Olsen ja Cristian Ugalde. Mindeni kasuks viskasid norralased Kevin Gulliksen ja Christoffer Rambo koguni üheksa tabamust.

"Kahtlemata oli see hooaja väsitavaim mäng ja rohkem vaatasime tabloole, et millal see ükskord lõpeb. Kümne päevaga pidasime neli kohtumist, trenni tegime ka jõululaupäeval ja esimesel pühal ning suur väsimus istus sees," tunnistas Patrail käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

"Sain viimastes mängudes palju mänguaega, sest Morten Olsenil ja Fabian Böhmil polnud kõige parem päev ning Alfred Jönsson jäi eemale. Kaitses mängisin eelmisel nädalal mõlemad mängud täisajaga ja rünnakulgi tuli rohkem vastutust," selgitas hooaja esimese poolega 29 väravat ja 27 resultatiivset söötu kirja saanud Patrail.

Kuna Kiel sai samal ajal kodus jagu Lemgost 31:24, tõusti 20. vooru järel 32 punktiga ainuliidriteks. Hannover-Burgdorf jääb maha ühe ning Flensburg-Handewitt ja Magdeburg kahe punktiga.

Saksamaa Bundesligat ootab nüüd talvepaus ja mängudega jätkatakse veebruaris. Kohe esimeses mängus võõrustab Patraili klubi 1. veebruaril just liidermeeskond Kieli.

"Tabelit vaadates kurta ei saa, oleme hästi mänginud. Kui hooaja eel oleks keegi teist kohta ennustanud, ei uskunuks seda keegi. Lisaks lükkasime karikavõistlustel võõrsil välja suursoosikud Flensburgi ja Löweni ning aprillis ootab ees Final Four. Naudime praegu oma edukust, aga teisel poolaastal saab kindlasti väga raske olema," arvas eestlane.

"Isiklikus plaanis on samuti kõik hästi, sest peamine eesmärk – jääda terveks – sai täidetud. Vahele jäi ainult üks kohtumine, vastutust tuleb piisavalt ja oktoobris valiti mind liiga parimaks mängijaks. Hetkel ei taha palli nähagi, vaja kiirelt välja puhata ja siis Eesti koondisega liituda," lisas Patrail.