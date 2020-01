Venemaa jõudis ATP karikaturniiril kaheksa sekka, Zverevi kehv vorm jätkus

D-grupis mänginud Venemaa sai enda viimases alagrupimatšis mängudega 3:0 jagu Norrast. Üksikmängudes alistas Karen Hatšanov Viktor Durasovici 6:2, 6:1 ja Daniil Medvedev sai Casper Ruudist jagu 6:3, 7:6 (6). Paarismängus tulid Venemaal väljakule Teimuraz Gabašvili ja Konstantin Kravtšuk, kes alistasid Durasovici ja Ruudi 7:6 (4), 6:4.

Lisaks Venemaale on koha kaheksa seas juba taganud ka võõrustaja Austraalia ning Serbia.

Maailma seitsmenda reketi Alexander Zverevi kehv vorm jätkus ka Kanada vastu ning Saksamaa pidi enda teise kaotuse vastu võtma, kui Kanadale jäädi alla mängudega 1:2.

Saksamaa esireket Zverev on ATP karikaturniiril kaotanud kõik üksikmängud: esimeses matšis jäi ta 6:4, 6:7 (3), 2:6 alla austraallasele Alex de Minaurile (tegi 14 topeltviga), teises mängus kaotas ta kindlalt 1:6, 4:6 kreeklasele Stefanos Tsitsipasele (tegi 10 topeltviga) ning nüüd jäi alla kanadalasele Denis Shapovalovile 2:6, 2:6 (tegi seitse topeltviga).

Jan-Lennard Struff küll alistas 6:1, 6:4 Felix Auger-Aliassime'i, kuid Auger-Aliassime ja Shapovalov said paarismängus 6:3, 7:6 (4) jagu Kevin Krawietzist ja Andreas Miesist, tuues Kanadale võidu. Kanada lõpetas alagrupiturniiri kahe võidu ja ühe kaotusega ning on praegu F-grupis esimene, kuid esimesed kaks matši võitnud ja edasipääsu juba kindlustanud Austraalial on viimane matš veel pooleli. Küll aga on Kanadal hea võimalus alagrupist teisena edasi pääseda.

C-grupis lõpetas alagrupimängud võiduga Suurbritannia, alistades 3:0 Moldova. Täiseduga on selles alagrupis praegu Bulgaaria, kes mängib viimase kohtumise Belgiaga.

ATP karikaturniirist võtavad osa 24 riiki, kes on jagatud kuude alagruppi. Mängud peetakse kolmes Austraalia linnas Brisbane'is, Perthis ja Sydneys. Edasi kaheksa parema hulka pääsevad alagruppide võitjad ja kaks paremat teise koha meeskonda.