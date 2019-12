Prantsusmaal õlga ravinud Kirt: see oli üks mu elu valusamaid kogemusi

Oktoobris Doha kergejõustiku MM-il õlga vigastanud odaviskaja Magnus Kirt on operatsiooni järel käinud õlga ravimas Prantsusmaa spetsialisti juures ning on taastumisprotsessiga rahul.

"Liigutused on hakanud minema järjest rohkem tavapärasesse rütmi," rääkis Kirt intervjuus ERR-ile. "Juba kaks nädalat olen saanud sprinte joosta, vaikselt juba topispalli teha, jõusaalis mingil määral arvestatavaid raskusi tõsta. Võib-olla mitte veel nii palju kätega, aga jalgadele saab juba tugevat koormust anda."

"Ma arvan, et käele antav koormus on teatud nüanssides suurem kui ta kunagi varem on olnud," sõnas Kirt. "Käsi saab vähemalt korra päevas füsioteraapiat, mis ei ole lihtsalt massaaž, vaid liikuvusulatuse tagasisaamine. Selles mõttes on see kindlasti raskem kui tervena kangi tõstmine, kindlasti rohkem koormust lihastele ja liigestele. Trennis juba vaikselt lõuatõmbed ja kätekõverdused, selline täiesti normaalne koormus."

"Tuleb Indreku [füsioterapeut Indrek Tustit] käest küsida, aga liikuvusulatus on juba üpris sajaprotsendiline. Mõned kohad on veel, mis vajavad venivust ja mõned kohad, mis vajavad närvikahjustuse tõttu aega. Seda aega on juba saanud ja on näha, et progress liigub paremuse suunas."

Viimase kuu jooksul on Kirt käinud õlga ravimas Prantsusmaal Marseille'is tunnustatud osteopaadi Guy Voyer' juures. "Indrekul oli see kontakt olemas, ta on seal koolitustel käinud," selgitas Kirt. "Prantsusmaa spetsialist jäi sõelale, sest temal on need teadmised ja oskused, et õlga paremaks teha. Esimene kord käisime viis-kuus nädalat pärast operatsiooni [Kirti opereeriti 19. oktoobril], nüüd enne jõule ja kolmas kord on veel lahtine."

"Esimene protsess oli väga valulik ja raske," tunnistas Kirt. "Käes jõudu veel palju ei olnud ja seetõttu, et käsi oli mitu nädalat kaelas olnud, oli liikumine üpris lühikeseks jäänud. Sellest korrast jääb mälestus, et see oli üks valusamaid asju, mida üldse elus kogenud olen. Valu oli seda asja väärt, sest tagasi tulles sain põhimõtteliselt kohe hakata kätega tööd tegema. Nüüd käisime ka, oli pigem selline korrigeerimine ja mingites kohtades jõu tagasi saamine, õigete liigutuste tegemine. Järk-järgult läheb paremaks, loogiline on, et pärast operatsiooni ei anna aju võib-olla kõige õigemaid käsklusi ja on tekkinud teatud valed harjumused. Seal tehti neid asju paremaks, et saaks liikumisharjumus tavapäraseks ja jõud õigetesse lihastesse."

Hiljuti veetis Kirt kaks nädalat Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuhu läheb tagasi 5. jaanuaril. "Sellel aastal peaks õla jaoks leidma võimalikult palju päikeselisi päevi, et taastumine oleks võimalikult kiire," tõdes MM-hõbe. "Esimest starti ei ole veel paika pannud, aga see ei saa olla olümpia. Kui tahame seal olla konkurentsis, peame kindlasti enne tegema stardid kusagil mujal. Ma arvan, et see tuleb protsessi käigus ja loodetavasti saab neid starte teha rohkem kui üks-kaks, aga seda näitab aeg."