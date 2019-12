Võrkpallurite nädal piiri taga: Keel ja Aalst jätkavad Belgias heas hoos

Belgias jätkab heas hoos Markkus Keel ja tema koduklubi Aalsti Lindemans, kes said liiga liidrite duellis 3:0 (25:21, 25:22, 25:19) jagu Andri Aganitsast ja Maaseiki Greenyardist. Sidemängija Keel sai kirja täismängu ning tõi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti, Aganits ei suutnud seekord skoori teha. Lisaks valiti Keel kohtumise parimaks mängijaks. Belgia liigas jätkab Aalst liidrikohal, punkte on koos 27, Maaseik on 24 punktiga teisel kohal. Naiste meistriliigas sai Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus 3:0 (25:13, 25:21, 25:12) võidu Lendelede üle ja on liigas 20 punktiga kuuendal kohal.

Prantsusmaal jäi meeste meistriliigas eestlaste saldoks kolm võitu ja üks kaotus. Pariisi Volley alistas 3:2 (2:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13) Nice´i, Ardo Kreek panustas 16 punkti (+13). Timo Tammemaa ja Tours olid 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) paremad Toulouse´ist, Tammemaalt viis silma (+3). Renee Teppani koduklubi Poitiers sai tulemusega 3:0 (27:25, 25:23, 28:26) jagu Sete'ist, Teppan sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Hindrek Pulk ja Chaumont pidid tunnistama Rennes´i 3:1 (25:19, 25:18, 14:25, 25:21) paremust, Pulk sekkus episoodiliselt ja sai kirja kaks punkti. Liigatabelis hoiab Tours 28 punktiga teist kohta, Chaumont on 22 punktiga neljas, Pariis 20 punktiga kuues, Poitiers 16 punktiga üheksas. Prantsusmaa naiste meistriliigas alistas Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase tööandja Terville´i Florange 3:1 (25:17, 19:25, 25:23, 25:18) France Avenir 2024 naiskonna. Bratuhhina-Pitou tõi 17 punkti (+14), Hollas 4 punkti (+2). Tabelis on Terville´i naiskond 17 punktiga kümnes.

Kreeka meistriliigas mängiv Kristiine Miilen aitas oma koduklubi Pannaxiakose lõppenud nädalal 3:2 (11:25, 19:25, 25:19, 28:26, 15:12) võidule lähirivaali Paoki üle ja on liigas tõsunud neljandale positsioonile. Eestlannast nurgaründaja andis viimasesse võitu suure panuse, tuues 24 punkti (+13).

Itaalias alistas Robert Tähe tööandja Perugia 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 25:23) Trentino meeskonna, Täht mänguaega ei saanud. Liigas on Perugia 22 punktiga teisel kohal. Naiste meistriliigas sai Kertu Laagi koduklubi Chieri kirja 3:1 (25:23, 18:25, 25:15, 25:20) võidu Bergamo üle, Laak kaasa ei teinud. Tabelis on Chieri 16 punktiga kaheksanda kohal. Naiste esiliigas sai Anna Kajalina koduklubi Cutrofiano tulemusega 3:0 (25:17, 25:17, 25:18) jagu Martignaccost, Kajalina panustas võitu 16 punkti (+13). Cutrofiano on tabelis 15 punktiga kuues.

Saksamaal kaotas Martti Juhkami koduklubi VfB Friedrichshafen 0:3 (20:25, 12:25, 22:25) Dürenile, Juhkamilt 6 punkti (-1). Tabelis on Friedrichshafen 25 punktiga teine.

Tšehhis pidasid sidemängija Robert Viiber ja Odolena Voda kaks mängu. Esmalt alistati 3:0 (25:20, 25:18, 29:27) Usti nad Labem, Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 6 punkti. Seejärel tunnistati Ceske Budejovice 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 25:17) paremust, Viiberilt täismäng ja 4 punkti. Tabelis on Odolena 17 punktiga kaheksas.

Šveitsis kaotas Taavi Nõmmistu koduklubi Näfelsi Biogas 0:3 (21:25, 25:27, 20:25) Luzernile, Nõmmistult 10 punkti (+6). Tabelis hoitakse 12 punktiga seitsmendat kohta.

Soome kõrgliigas oli Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa Volley tulemusega 3:1 (25:22, 25:16, 22:25, 25:20) parem Vantaa Ducksist. Akaa temporündaja Mart Naaber ei mänginud. Soome liigas on Akaa 47 punktiga teine. Naiste meistriliigas sai Anu Ennoki ja Nette Peidi koduklubi Salo LP Viesti 3:0 (25:20, 25:15, 25:21) võidu Kuusamo Pölkky üle. Ennokilt 13 punkti (+7), Peit ei mänginud. Tabelis on Salo 34 punktiga neljas.

Abitreener Rainer Vassijlevi tööandja Lubini Cuprum sai Poola kõrgliigas 0:3 (19:25, 17:25, 21:25) kaotuse Kędzierzyn-Koźle Zakzalt ja on tabelis 12 punktiga 12. kohal.