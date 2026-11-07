Aasta motosportlaseks valiti valitsev maailmameister Kevin Saar

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon võttis reedel piduliku üritusega kokku 2026. aasta hooaja. Eesti motospordi galal anti üle meistri- ja karikavõistluste medalid seitsmes distsipliinis ning kuulutati välja aasta parimad. Õhtu kõrgeima tunnustuse, Endel Kiisa nimelise rändkarika ja stipendiumi aasta motosportlasele pälvis sel aastal Kevin Saar.

"Eestil on nüüd maailmameister. Mitu meie noort motokrossisõitjat on jõudnud Euroopa ja maailma tippu, nii et järgmistesse aastatesse võime vaadata suure enesekindlusega," ütles õhtu avaud EMF-i president Raul Koov. "Hästi on läinud ka meie sarjadel. Välismaa sõitjate osalus on viimase paari aastaga rohkem kui kahekordistunud. See näitab, et Eesti võistlused on muutunud nähtavamaks ja korraldustase on tõusnud. Aitäh kõigile, kes selle nimel tööd teevad."

Endel Kiisa nimelise rändkarikaga kaasnes 17 100 euro suurune stipendium, mille EMF ja toetajad kogusid ühiselt Saare esimese maailmameistritiitli tunnustamiseks. Lisaks aasta motosportlase tiitlile valiti ta ka hooaja parimaks motokrossisõitjaks. Saar kuulus ka quadide rahvuskoondisse Quad Team Estonia, mis pälvis aasta meeskonna tiitli koos Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõnaga.

Noorte seas tõusis esile Robin Robert Mooses. Ta valiti aasta juunior motosportlaseks ja pälvis ka parima noore motokrossisõitja auhinna. Lõppeva aasta eredaimaks saavutuseks tema jaoks oli hõbemedal Euroopa meistrivõistlustelt. Eesti meistrivõistlustel oli ta tänavu 85cc klassis teine.

Parimaks naismotosportlaseks nimetati Martha Koort. Ta tuli teist aastat järjest Eesti naiste motokrossi meistriks. Pärnu Euroopa meistrivõistluste etapil oli ta parim eestlanna ja saavutas 125cc klassis neljanda koha.

Aasta mototeo rahvahääletusel andis oma hääle üle 1000 inimese ja võitjaks tuli Karksi-Nuias toimunud külgvankrite ja quadide maailmameistrivõistluste etapp, mille peakorraldaja oli Kert Varik. Teised finalistid olid Müüriku motokrossi taaselustamine ja rahvusvaheline enduro võistlus Idohardenduro.

Galal ei tunnustatud ainult sõitjaid. Olulise panustaja auhinna pälvis Reio Engman, kes on olnud EMF-i ja rahvuskoondise toetaja juba paarkümmend aastat ning panustanud varasemalt ka klubijuhina ning komisjonitöösse. Ta on ka oluliselt kaasa aidanud Jörgen-Matthias Talviku edusammudele MXGP sarjas. Aasta meediateo eest tunnustati Debora Saarnakut rahvuste motokrossi eduka kajastamise eest.

Enduros oli hooaja parim sportlane Jürto Brauer. Ta tuli E3 klassis Eesti meistriks, võitis kestvusenduro Sport klassi ja oli Enduro GP arvestuses teine. Enduro GP üldvõidu ja koos sellega Toivo Nikopensiuse rändkarika sai Karlis Sabulis. Parim klubi enduros oli AMK Kalev, mis võitis ka meeskondliku arvestuse. Parim hard endurosportlane on Miko Põder.

Ringrajal pälvis Eesti Mootorispordi Ajaloo Ühingu rändkarika parimale ringrajasõitjale Jaanus Saarmaa. Ta oli tänavu Superbike'i klassis kolmas ja külgvankrite arvestuses teine. Dunlopi rändkarikas parimale noorele ringrajasõitjale läks Mini GP 160 klassi Eesti meistrile Sander Vahtramäele. Parimaks klubiks tunnistati Vihur Motosport ning MTÜ Võidusõiduabi rändkarika "Väike ja tubli ringrajal" sai Hanno Velt.

Supermotos on aasta parim sportlane Aksel Pärtelpoeg. Ta tuli S1 klassis Leedu meistriks, oli Balti meistrivõistlustel teine ja maailmameistrivõistlustel 26. Parim noorsportlane on Kenneth Simulask, kes võitis SM Junior klassis nii Eesti, Läti kui ka Balti meistritiitli.

Parimaks motokrossi klubi tiitli võitis sel aastal Pärnu Motoclub. Pärnu klubi on tähelepanu all ka järgmisel aastal, kui nende korraldada on juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused.