Karmen Kaljula surus end Euroopa meistriks

Eesti naised ei ole varem varustusega lamades surumises avatud klassi EM-tiitlit võitnud. Märkimisväärne on ka asjaolu, et Kaljula tõstis -69 kg rekordi samale tasemele kaks aastat tagasi -76kg kategoorias püstitatud rekordiga.

Hjalmar Mäe võitis meeste 120+ kg kaalukategoorias 320 kilogrammiga pronksmedali, võideldes viimase katsega ka hõbemedali eest. Lõpuks tuli tunnistada konkurendi nappi paremust.

Kokku võitsid Eesti sportlased Euroopa meistrivõistlustel 22 medalit: kaheksa kulda, kolm hõbedat ja 11 pronksi. 19 medalit võideti individuaalarvestuses ning kolm võistkondlikud medalid.

Hjalmar Mäe. Autor/allikas: Eesti Jõutõsteliit

Eesti sportlased jõudsid viiel korral esikolmikusse ka kehakaalukategooriate üleses punktipõhises absoluutarvestuses. Klassikalises lamades surumises võitis oma vanuseklassi absoluutarvestuse Kalju Abner ning varustusega lamades surumises Kirke Prii ja Mihkel Laas. Marjana Beljakova ja Kalju Abner saavutasid varustusega lamades surumise absoluutarvestuses kolmanda koha.

Edu saatis Eestit ka võistkondlikus arvestuses. Eesti noormeeste, naisjuunioride ja meesjuunioride võistkonnad võitsid varustusega lamades surumises pronksmedalid.

Võistlustel sündis kümme Eesti rekordtulemust, millest mitu uuendasid rekordit korraga mitmes vanuseklassis. Karmen Kaljula kordas 170 kilogrammiga oma senist parimat tulemust, mille ta oli varem saavutanud –76 kg kaalukategoorias. Seekord tähistas sama tulemus –69 kg kaalukategooria avatud klassi Eesti rekordit.

Silmapaistvaid tulemusi näitasid ka noored sportlased. Alles tänavu rahvusvahelisele võistlusareenile jõudnud Kirke Prii püstitas 145 kilogrammiga Eesti rekordi noorte, juunioride ja avatud arvestuses. Kristiina Ernits näitas oma rahvusvahelisel debüüdil, et tema arengul tasub silma peal hoida: 100-kilogrammise tulemusega ületas ta 11 aastat püsinud juunioride Eesti rekordi.

Rahvusvahelisel areenil juba tuntud Eliise Mikomägi jätkas rekordite uuendamist ka oma viimasel juunioride aastal. Tema 140-kilogrammine tulemus tähistas uut Eesti rekordit nii juunioride kui ka avatud klassis.

Eliise Mikomägi. Autor/allikas: Eesti Jõutõsteliit

Treener Kaido Leesmann tõstis esile Eesti koondise ühtsust ja sportlaste kõrget taset. "Oli tore näha nii ühtehoidvat ja üksteisele kaasa elavat Eesti koondist. Kuigi esindame erinevaid klubisid ning oleme kodustel võistlustel ka omavahel konkurendid, tegutsesime siin ühtse koondisena. Kiita tuleb kõiki meie võistlejaid – tiitlivõistlustel isiklike rekordite püstitamine ja medalite võitmine on võimas saavutus. Minu hinnangul oli see Eesti jõutõstjate läbi aegade edukaim välisvõistlus," sõnas Leesmann.

Peep Päll rõhutas, et 22 medalit ja konkurents Euroopa tipuga pole ühe võistluse ega üksikute sportlaste edu, vaid pikaajalise töö tulemus. Ta tõi Eesti jõutõstmise raudvarana esile Kaido Leesmanni, Margus Silbaumi ning enda pikaajalise töö ning noorema treeneri Dmitri Sivovi panuse. "Meil on peale kasvamas uus põlvkond sportlasi, kes suudavad juba Euroopa meistrivõistlustel medalite ja rekordite eest võidelda. See annab põhjust Eesti jõutõstmise tulevikku väga positiivselt vaadata."

Eesti koondisse kuulus rekordilised 29 sportlast – üheksa naist ja 20 meest. Klassikalises ja varustusega lamades surumises tehti eri vanuseklassides kokku 33 võistlusstarti.

Klassikalise lamades surumise tulemused:

Avatud klass

Allan Rannat (–74 kg) – 5. koht, 152,5 kg

Argo Erit (–120 kg) – 7. koht, 217,5 kg

Noored (alla 19-aastased)

Marin Tiivel (–84 kg) – Euroopa meister, 90 kg

Artemi Shuktomov (–93 kg) – 8. koht, 130 kg

Juuniorid (kuni 23-aastased)

Erik Bairamov (–120 kg) – 4. koht, 202,5 kg

M1-vanuseklass (40–49-aastased)

Tarmo Pärna (120+ kg) – pronksmedal, 207,5 kg

M3-vanuseklass (60–69-aastased)

Kalju Abner (–93 kg) – Euroopa meister, 170 kg; ühtlasi vanuseklassi absoluutarvestuse võitja

Varustusega lamades surumise tulemused:

Avatud klass

Karmen Kaljula (–69 kg) – Euroopa meister, 170 kg

Liina Reimann (84+ kg) – 5. koht, 130 kg

Allan Rannat (–74 kg) – 4. koht, 185 kg

Holger Koppel (–120 kg) – 5. koht, 250 kg

Hjalmar Mäe (120+ kg) – pronksmedal, 320 kg

Jaan Lahe (120+ kg) – 6. koht, 290 kg

Noored (alla 19-aastased)

Marjana Beljakova (–76 kg) – Euroopa meister, 115 kg; vanuseklassi absoluutarvestuse 3. koht

Kirke Prii (84+ kg) – Euroopa meister, 145 kg; ühtlasi vanuseklassi absoluutarvestuse võitja

Ingemar Tamm (–74 kg) – hõbemedal, 125 kg

Mario Päll (–74 kg) – pronksmedal, 90 kg

Artemi Shuktomov (–93 kg) – 4. koht, 135 kg

Patrik Kallast (–105 kg) – hõbemedal, 187,5 kg

Noormeeste võistkond võitis pronksmedali.

Juuniorid (kuni 23-aastased)

Kristiina Ernits (–63 kg) – 5. koht, 100 kg

Annela Aus (–76 kg) – pronksmedal, 117,5 kg

Eliise Mikomägi (–84 kg) – Euroopa meister, 140 kg

Kevin Kaskman (–83 kg) – pronksmedal, 152,5 kg

Pavel Sivov (–93 kg) – 5. koht, 135 kg

Erik Bairamov (–120 kg) – hõbemedal, 195 kg

Sander Aleksejev (–120 kg) – pronksmedal, 152,5 kg

Nii nais- kui ka meesjuunioride võistkond võitis pronksmedali.

M1-vanuseklass (40–49-aastased)

Eero Reppo (–93 kg) – pronksmedal, 245 kg

Aleksei Kadõrko (–120 kg) – 4. koht, 232,5 kg

M2-vanuseklass (50–59-aastased)

Aire Oolup (84+ kg) – 4. koht, 100 kg

Margus Silbaum (–93 kg) – 4. koht, 217,5 kg

Gert Koovit (120+ kg) – pronksmedal, 270 kg

M3-vanuseklass (60–69-aastased)

Kalju Abner (–93 kg) – Euroopa meister, 197,5 kg; vanuseklassi absoluutarvestuse 3. koht

M4-vanuseklass (70-aastased ja vanemad)

Mihkel Laas (–83 kg) – Euroopa meister, 147,5 kg; ühtlasi vanuseklassi absoluutarvestuse võitja

Klassikalise lamades surumise uued rekordid:

Argo Erit (-120kg) – 217.5kg, Eesti rekord M1 vanuseklassis

Varustusega lamades surumise uued rekordid:

Karmen Kaljula, (–69 kg) – 170 kg. Eesti rekord avatud klassi arvestuses

Kirke Prii (84+ kg) – 145 kg, Eesti rekord noorte, juunioride ja avatud klassi arvestuses

Eliise Mikomägi (-84 kg) – 140 kg, Eesti rekord juunioride ja avatud klassi arvestuses

Kristiina Ernits (-63kg) – 100 kg, Eesti rekord juunioride arvestuses

Aire Oolup (84+ kg) – 100kg, Eesti rekord M1 ja M2 vanuseklassis

Patrik Kallast (-105kg) – 187.5kg kg, Eesti rekord noorte vanuseklassis

Margus Silbaum (-93kg) – 217.5kg kg, Eesti rekord M2 vanuseklassis

Kalju Abner (-93kg) – 197.5kg kg, Eesti rekord M3 vanuseklassis

Mihkel Laas (-83kg) – 147.5kg kg, Eesti rekord M4 vanuseklassis