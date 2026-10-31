Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased võitsid MM-i avapäeval kaks kulda

Hispaanias Santa Susannas toimuvate kulturismi, fitnessi ja fitness challenge'i maailmameistrivõistluste avapäeval võitsid Eesti sportlased kümme medalit. Maailmameistriteks tulid Siret Tara ja Carolin Vaiksalu. Samal ajal peetavalt IFBB Fit-Model World Series Cupilt lisandusid Eestile kuld- ja pronksmedal.

Carolin Vaiksalu võitis naiste individuaalse pronkstaseme võistluse maailmarekordit tähistava tulemusega 498 punkti. Siret Tara tuli maailmameistriks naiste individuaalse hõbetaseme masters-vanuseklassis.

Priit Meier teenis kaks medalit: meeste individuaalsel kuldtasemel pronksi ja Speed Fit'is hõbeda. Meeste individuaalsel pronkstasemel võitis Mario Kallas hõbeda ning René Laane pronksi. Tauno Laasme saavutas meeste individuaalse hõbetaseme masters vanuseklassis teise koha. Jaanus Metstak lõpetas meeste individuaalse pronkstaseme võistluse kuuendana.

Ramil Lipp võitis masters-meeste Games Classic Bodybuildingu 45+ vanuseklassis hõbemedali ning masters-meeste Fit Classic Physique'i 40+ vanuseklassis pronksi. Meeste Games Classic Bodybuildingu kuni 180 cm kategoorias jõudis ta poolfinaali ehk 15 parema hulka.

Marten Pähna teenis juunioride klassikalises kulturismis 15–20-aastaste arvestuses pronksmedali. Juunioride kulturismi 15–23-aastaste arvestuses saavutas ta kuuenda koha. Janek Pootsmaa sai masters-meeste Fit Bodybuildingu 50+ vanuseklassis viienda ning Games Classic Bodybuildingu 45+ vanuseklassis seitsmenda koha. Andree Saul jõudis masters-meeste physique'i 40+ vanuseklassis kümne parema hulka.

MM-iga samal ajal toimuval IFBB Fit-Model World Series Cupil võitis Johanna Tilk naiste üle 169 cm kategooria. Marta Lember teenis juunioride fit-modelis pronksmedali ning saavutas naiste kuni 169 cm kategoorias neljanda koha.

Valeria Kopajeva sai juunioride 15–23-aastaste fit-modelis kuuenda ning naiste üle 169 cm kategoorias viienda koha. Christin-Amani Kiivikas lõpetas naiste kuni 169 cm kategooria viiendana ja Kätriin Gavrilov saavutas naiste kuni 166 cm kategoorias kuuenda koha. Kerttu Saks fit-modelis finaali ei pääsenud.

Maria Hendrikson saavutas nii naiste kui juunioride artistlikus fitnessis kuni 163 cm kategoorias kuuenda koha. Akrobaatilises fitnessis võistelnud Lisandra Kägu ja Eva Mihhalap ning juunioride meeste physique'is võistelnud Jonatan Rand finaali ei jõudnud.