X!

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased võitsid MM-i avapäeval kaks kulda

Kulturism ja fitness
Carolin Vaiksalu.
Carolin Vaiksalu. Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Kulturism ja fitness

Hispaanias Santa Susannas toimuvate kulturismi, fitnessi ja fitness challenge'i maailmameistrivõistluste avapäeval võitsid Eesti sportlased kümme medalit. Maailmameistriteks tulid Siret Tara ja Carolin Vaiksalu. Samal ajal peetavalt IFBB Fit-Model World Series Cupilt lisandusid Eestile kuld- ja pronksmedal.

Carolin Vaiksalu võitis naiste individuaalse pronkstaseme võistluse maailmarekordit tähistava tulemusega 498 punkti. Siret Tara tuli maailmameistriks naiste individuaalse hõbetaseme masters-vanuseklassis.

Priit Meier teenis kaks medalit: meeste individuaalsel kuldtasemel pronksi ja Speed Fit'is hõbeda. Meeste individuaalsel pronkstasemel võitis Mario Kallas hõbeda ning René Laane pronksi. Tauno Laasme saavutas meeste individuaalse hõbetaseme masters vanuseklassis teise koha. Jaanus Metstak lõpetas meeste individuaalse pronkstaseme võistluse kuuendana.

Ramil Lipp võitis masters-meeste Games Classic Bodybuildingu 45+ vanuseklassis hõbemedali ning masters-meeste Fit Classic Physique'i 40+ vanuseklassis pronksi. Meeste Games Classic Bodybuildingu kuni 180 cm kategoorias jõudis ta poolfinaali ehk 15 parema hulka.

Marten Pähna teenis juunioride klassikalises kulturismis 15–20-aastaste arvestuses pronksmedali. Juunioride kulturismi 15–23-aastaste arvestuses saavutas ta kuuenda koha. Janek Pootsmaa sai masters-meeste Fit Bodybuildingu 50+ vanuseklassis viienda ning Games Classic Bodybuildingu 45+ vanuseklassis seitsmenda koha. Andree Saul jõudis masters-meeste physique'i 40+ vanuseklassis kümne parema hulka.

MM-iga samal ajal toimuval IFBB Fit-Model World Series Cupil võitis Johanna Tilk naiste üle 169 cm kategooria. Marta Lember teenis juunioride fit-modelis pronksmedali ning saavutas naiste kuni 169 cm kategoorias neljanda koha.

Valeria Kopajeva sai juunioride 15–23-aastaste fit-modelis kuuenda ning naiste üle 169 cm kategoorias viienda koha. Christin-Amani Kiivikas lõpetas naiste kuni 169 cm kategooria viiendana ja Kätriin Gavrilov saavutas naiste kuni 166 cm kategoorias kuuenda koha. Kerttu Saks fit-modelis finaali ei pääsenud.

Maria Hendrikson saavutas nii  naiste kui juunioride artistlikus fitnessis kuni 163 cm kategoorias kuuenda koha. Akrobaatilises fitnessis võistelnud Lisandra Kägu ja Eva Mihhalap ning juunioride meeste physique'is võistelnud Jonatan Rand finaali ei jõudnud.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

12:44

Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda turniirivõidu

12:18

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased võitsid MM-i avapäeval kaks kulda

11:45

Käsipallikoondis otsib tulevikutegijaid

11:12

Hermeti ja Dijoni ilus seeria lõppes

10:51

Juul püstitas pararatturite trekisõidu MM-il isikliku rekordi

10:11

Verstappen ja Lawson said Mehhiko GP-l karistada

09:29

Golden State Warriors pööras nutuse alguse kindlaks võiduks

08:35

Hakimi oli osaline kõigis viies PSG väravas

08:10

Žalgiris teenis Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu

04:57

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.10

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele Uuendatud

30.10

UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

30.10

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

04:57

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

30.10

Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

30.10

Kübaratriki löönud Ronaldol on tuhandest väravast veel 15 puudu

30.10

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

30.10

Suusaalade MM võib Rootsi asemel toimuda hoopis Itaalias

30.10

Petrõkina ja Selevko teevad GP-sarjas esimesed stardid

29.10

Vene korvpallikoondise peatreener ERR-ile: ma ei põgene oma kohustuste eest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo