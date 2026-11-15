Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

Astoria alistas kodusaalis Leemet Böckleri leivaisa Gorniku 91:87 (26:24, 28:20, 22:20, 15:23). Toom usaldati platsile 28 minutiks, mille jooksul ta viskas 12 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2) ja võttis kolm lauapalli. Böckler tabas väljakult kuuest viskest ainult ühe ning lõpetas nelja punkti (kahesed 1/3, vabavisked 2/4), viie lauapalli ja kahe korvisööduga.

Karl Johan Lipsu koduklubi Ostrow Wielkopolski kaotas kodus Varssavi Dzikile 59:73 (15:21, 20:21, 12:15, 12:16). Lips viskas 12 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 1/4, vabavisked 3/4), võttis seitse lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu.

Astoria (4-3) paikneb liigatabelis kuuendal kohal, Gornik (3-4) on 11. kohal ja Ostrow Wielkopolski (2-5) 13. kohal.

Leedu kõrgliigas andis Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunas võõrsil kõva lahingu Kaunase Žalgirisele, kuid pidi siiski tunnistama võõrustaja 87:82 (23:29, 25:14, 21:25, 18:14) paremust.

Drell oli lähedal kaksikduublile. Ta sai kirja kaheksa punkti (kahesed 4/10, kolmesed 0/2), üheksa lauapalli ja kaks tulemuslikku söötu. Üleplatsimeheks kerkis Žalgirise tagamängija Saben Lee 21 punktiga. Žalgiris on täiseduga (10-0) tabeliliider. Neptunas sai viie võidu kõrvale viienda kaotuse ning hoiab tabelis viiendat kohta.

Kregor Hermet ja Dijon pidid Prantsusmaa kõrgliigas vastu võtma teise kaotuse, jäädes kodus 91:101 (21:26, 19:25, 28:23, 23:27) alla Nanterre'ile. Hermeti arvele kogunes üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/3), kolm lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Dijon on liigatabelis kuue võidu ja kahe kaotusega viies.

Artur Konontšuki tööandja Rostock võitis Saksamaa kõrgliigas kolmanda mängu järjest. Seekord saadi kodusaalis 86:75 (18:22, 27:19, 22:10, 19:24) jagu Vechta Rastast. Konontšuk lõpetas kohtumise kahe punkti (kahesed 1/6, kolmesed 0/1) ja viie lauapalliga. Liigatabelis paikneb Rostock kuue võidu ja kolme kaotusega viiendal positsioonil.

Hispaania kõrgliigas võitis Sander Raieste koduklubi Murcia võõrsil Bilbaod 84:76 (25:16, 15:21, 25:19, 19:20). Raieste panustas võitu viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/1) ja neli lauapalli. Murcia on nelja võidu ja nelja kaotusega tabelis kümnes.