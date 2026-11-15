Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega
Eesti korvpallikoondislane Hugo Toom tegi Poola kõrgliigas resultatiivse debüüdi ja aitas koduklubi Bydgoszczi Astoria võiduni.
Astoria alistas kodusaalis Leemet Böckleri leivaisa Gorniku 91:87 (26:24, 28:20, 22:20, 15:23). Toom usaldati platsile 28 minutiks, mille jooksul ta viskas 12 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2) ja võttis kolm lauapalli. Böckler tabas väljakult kuuest viskest ainult ühe ning lõpetas nelja punkti (kahesed 1/3, vabavisked 2/4), viie lauapalli ja kahe korvisööduga.
Karl Johan Lipsu koduklubi Ostrow Wielkopolski kaotas kodus Varssavi Dzikile 59:73 (15:21, 20:21, 12:15, 12:16). Lips viskas 12 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 1/4, vabavisked 3/4), võttis seitse lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu.
Astoria (4-3) paikneb liigatabelis kuuendal kohal, Gornik (3-4) on 11. kohal ja Ostrow Wielkopolski (2-5) 13. kohal.
Leedu kõrgliigas andis Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunas võõrsil kõva lahingu Kaunase Žalgirisele, kuid pidi siiski tunnistama võõrustaja 87:82 (23:29, 25:14, 21:25, 18:14) paremust.
Drell oli lähedal kaksikduublile. Ta sai kirja kaheksa punkti (kahesed 4/10, kolmesed 0/2), üheksa lauapalli ja kaks tulemuslikku söötu. Üleplatsimeheks kerkis Žalgirise tagamängija Saben Lee 21 punktiga. Žalgiris on täiseduga (10-0) tabeliliider. Neptunas sai viie võidu kõrvale viienda kaotuse ning hoiab tabelis viiendat kohta.
Kregor Hermet ja Dijon pidid Prantsusmaa kõrgliigas vastu võtma teise kaotuse, jäädes kodus 91:101 (21:26, 19:25, 28:23, 23:27) alla Nanterre'ile. Hermeti arvele kogunes üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/3), kolm lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Dijon on liigatabelis kuue võidu ja kahe kaotusega viies.
Artur Konontšuki tööandja Rostock võitis Saksamaa kõrgliigas kolmanda mängu järjest. Seekord saadi kodusaalis 86:75 (18:22, 27:19, 22:10, 19:24) jagu Vechta Rastast. Konontšuk lõpetas kohtumise kahe punkti (kahesed 1/6, kolmesed 0/1) ja viie lauapalliga. Liigatabelis paikneb Rostock kuue võidu ja kolme kaotusega viiendal positsioonil.
Hispaania kõrgliigas võitis Sander Raieste koduklubi Murcia võõrsil Bilbaod 84:76 (25:16, 15:21, 25:19, 19:20). Raieste panustas võitu viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/1) ja neli lauapalli. Murcia on nelja võidu ja nelja kaotusega tabelis kümnes.
Toimetaja: Henrik Laever