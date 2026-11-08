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Konontšuk kerkis võidumängus Rostocki resultatiivseimaks

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: Rostock Seawolves
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Artur Konontšuk tegi Saksamaa kõrgliigas suurepärase esituse ja vedas koduklubi Rostocki 97:87 (29:21, 29:24, 15:21, 24:21) võiduni Ulmi üle.

Konontšuk viskas Rostocki kasuks 22 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 3/5, vabavisked 3/3), võttis kaheksa lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja blokeeris ühe viske. Temast rohkem punkte viskas üksnes Ulmi prantslasest ääremängija Armel Traore, kelle arvele kogunes 25 punkti ja 13 lauapalli. Rostock on võitnud kaheksast mängust viis ja paikneb tabelis neljandal kohal.

Henri Drell ja Neptunas said Leedu kõrgliigas kodusaalis 82:80 (11:22, 23:21, 20:23, 28:14) jagu Tauragest. Drell panustas võitu üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/3, vabavisked 3/4), lisaks hankis lauast neli palli, röövis vastastelt kaks palli ja andis ühe tulemusliku söödu. Neptunas on tabelis viie võidu ja nelja kaotusega viies.

Prantsusmaa kõrgliigas alistas Kregor Hermeti leivaisa Dijon võõras saalis Cholet Basketi 97:71 (23:19, 27:14, 31:17, 16:21). Hermet oli oma meeskonnas paremuselt kolmas korvikütt. Ta lõpetas mängu 13 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 3/4), kuue lauapalli ja kahe resultatiivse sööduga. Dijon (6-1) jagab tabeli tippu koos Paris Basketi ja ASVEL-iga.

Leemet Böckler ja Walbrzychi Gornik kaotasid Poola kõrgliigas võõrsil tabeliliidrile Dabrowa Gorniczale 85:93 (28:24, 17:19, 22:20, 18:30). Eestlase arvele jäi seitse punkti (kaheed 1/2, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), neli lauapalli, üks korvisööt ja üks vaheltlõige. Gornik asub tabelis kolme võidu ja kolme kaotusega kuuendal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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