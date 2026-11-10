Tõstmise üliraskekaalu troonile tõusis noor iraaklane

Tõstmise maailmameistrivõistlustel Hiinas Ningbos krooniti meeste üliraskekaalu võitjaks Iraagi tõstja Ali Ammar (466 kg), kes edestas iraanlast Alireza Yousefit (458 kg) ja armeenlast Varazdat Lalajani (457 kg).

Mart Seimi kaalukategoorias võis näha ka tõukamise maailmarekordit, sest Yousefi sai sirgetele kätele 263 kilogrammi. Samas oli ta rebimises leppinud alles paremuselt neljanda tulemusega ja sestap tuli kokkuvõttes vaid hõbe.

Esimest korda täiskasvanute ülemaailmsetel tiitlivõistlustel medalile jõudnud Ammar sai rebimises kirja 211 kilogrammi, mis oli kõige parem näitaja, kuigi viimane üritus 220 kiloga ebaõnnestus. Iraaklase soov oli ühe kiloga ületada oma alles septembri lõpus püstitatud maailmarekord.

Rebimises sai Ammar kirja 255 kilogrammi, mis oli paremuselt teine näitaja ja kokkuvõttes esikohaks piisav. Pariisi olümpiamängudel kuuendaks ja kahe aasta tagusel MM-il viiendaks tulnud tõstja jaoks oli see kindlasti karjääri parim saavutus.

Kahe Aasia tõstja järel pronksmedalile tulnud 27-aastane Lalajan pidi troonilt taanduma, sest tegemist on nii 2024. kui ka 2025. aasta üliraskekaalu maailmameistriga. Pariisi olümpial jäi ta Gruusia legendi Laša Talahadze järel hõbedale.

Naiste üliraskekaalus võttis esikoha hiinlanna Li Yan (317 kg), kellele järgnesid Lõuna-Korea esindajad Park Hye-jeong (286 kg) ja Kim Hyo-eon (277 kg).

Kokkuvõttes olid MM-i kaks selgelt edukamat koondist Põhja-Korea (kuus kulda, kolm hõbedat, kaks pronksi) ja võõrustaja Hiina (6-3-2). Ühe kuldmedali said ka Egiptus, Buglaaria, Iraak ja Usbekistan. Eesti koondis MM-il ei osalenud.