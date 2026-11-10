X!

Tõstmise üliraskekaalu troonile tõusis noor iraaklane

Tõstmine
Ali Ammar
Ali Ammar Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tõstmine

Tõstmise maailmameistrivõistlustel Hiinas Ningbos krooniti meeste üliraskekaalu võitjaks Iraagi tõstja Ali Ammar (466 kg), kes edestas iraanlast Alireza Yousefit (458 kg) ja armeenlast Varazdat Lalajani (457 kg).

Mart Seimi kaalukategoorias võis näha ka tõukamise maailmarekordit, sest Yousefi sai sirgetele kätele 263 kilogrammi. Samas oli ta rebimises leppinud alles paremuselt neljanda tulemusega ja sestap tuli kokkuvõttes vaid hõbe.

Esimest korda täiskasvanute ülemaailmsetel tiitlivõistlustel medalile jõudnud Ammar sai rebimises kirja 211 kilogrammi, mis oli kõige parem näitaja, kuigi viimane üritus 220 kiloga ebaõnnestus. Iraaklase soov oli ühe kiloga ületada oma alles septembri lõpus püstitatud maailmarekord.

Rebimises sai Ammar kirja 255 kilogrammi, mis oli paremuselt teine näitaja ja kokkuvõttes esikohaks piisav. Pariisi olümpiamängudel kuuendaks ja kahe aasta tagusel MM-il viiendaks tulnud tõstja jaoks oli see kindlasti karjääri parim saavutus.

Kahe Aasia tõstja järel pronksmedalile tulnud 27-aastane Lalajan pidi troonilt taanduma, sest tegemist on nii 2024. kui ka 2025. aasta üliraskekaalu maailmameistriga. Pariisi olümpial jäi ta Gruusia legendi Laša Talahadze järel hõbedale.

Naiste üliraskekaalus võttis esikoha hiinlanna Li Yan (317 kg), kellele järgnesid Lõuna-Korea esindajad Park Hye-jeong (286 kg) ja Kim Hyo-eon (277 kg).

Kokkuvõttes olid MM-i kaks selgelt edukamat koondist Põhja-Korea (kuus kulda, kolm hõbedat, kaks pronksi) ja võõrustaja Hiina (6-3-2). Ühe kuldmedali said ka Egiptus, Buglaaria, Iraak ja Usbekistan. Eesti koondis MM-il ei osalenud.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

15:46

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

15:07

Eesti veepallurid said Tšehhis ühe võidu, Melnik oli parim väravakütt

14:02

Maailmameistriga paaris sõitnud Steinburg lõpetas Lõuna-Aafrikas viiendana

13:31

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

13:08

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

12:33

McDavidi söötude seeria katkes

11:35

KUULA | "Võimla" heidab pilgu lõppenud jalgpallihooajale

11:03

Tõstmise üliraskekaalu troonile tõusis noor iraaklane

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09:32

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09.11

Igor Prinsi ja Pärnu Vapruse teed läksid lahku

09.11

FIS lubab viiekordse olümpiamedalisti suusarajale, Bolšunov endiselt puudu

09:32

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

09.11

Läti jooksutäht lõpetas kõigest 22-aastaselt karjääri

09.11

Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

09.11

Taaramäe: tegelikult tahtsingi tiimi vahetada, saatus tõi võimaluse kätte

09.11

Konkurendi viimane hüpe jättis Vuksi noorte olümpial medalita

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo