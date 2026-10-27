Iraani maadlejad näitavad MM-il võimu

Astanas toimuvaid maadluse maailmameistrivõistlusi on kõige edukamalt alustanud Iraani koondis, kes pole esimese seitsme distsipliini võistlustel kordagi medalita jäänud.

Hetkel on Iraanil kolm kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi ehk kokku seitse medalit. Valgevene on kogunud kolm medalit, ülejäänud riigid mitte üle kahe.

Ühe kolmest kullast teenis Iraan Kreeka-Rooma maadluse meeste raskekaalus, kus võidutses Fardin Hedayati. Vaid 22-aastase tulevikutegija jaoks oli tegemist karjääri suurima kordaminekuga. Seni oli ta end edukalt näidanud noorte tiitlivõistlustel ja mullustel Aasia meistrivõistlustel.

Finaalis sai Hedayati tulemusega 8:0 jagu ungarlasest Darius Vitekist, kes teises ringis alistas Heiki Nabi. Pronksmedaliteni jõudsid valgevenelane Pavel Hlintšuk ja hiinlane Jiang Wenhao. Seejuures ei jäänud medalist kaugele Soome, sest Elias Kuosmanen pidi just pronksimatšis tunnistama Jiangi 9:4 paremust.

Ülejäänud kuldmedalid on Iraanile toonud Danial Sohrabi (kuni 72 kg) ja Gholamreza Farrokhi (82 kg). Kaks kulda on Aserbaidžaani koondisel (Eldaniz Azizli kuni 55 kg ja Sanan Suleimanov kuni 77 kg), üks Jaapanil (Koto Gomi (kuni 60 kg) ja üks Valgevenel (Kirill Maskevitš kuni 97 kg).

Kreeka-Rooma maadluses on parimad veel selgitamata kaalukategooriates kuni 63, kuni 67 ja kuni 87 kilogrammi. Seejärel on järg naiste ja vabamaadlejate käes.