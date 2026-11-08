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Suuroru klubi sai Legiast jagu, Kullamäe pidi valusa kaotusega leppima

Korvpall
Kasper Suurorg (palliga)
Kasper Suurorg (palliga) Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Poola korvpalli kõrgliigas leidis aset järjekordne vastasseis eestlaste vahel, kui Kasper Suurorg ja Gdynia said kodupubliku toel jagu Varssavi Legiast. Kristian Kullamäe koduklubi kaotas Aadria liigas viimastel sekunditel.

Suurorg ja Gdynia jäid esialgu Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legia vastu tagaajaja rolli ning avaveerandi võitis Legia seitsme silmaga, kasvatades edu teisel veerandil ka 12-punktiliseks. Gdynia püsis aga mängus ning jõudis kolmandal veerandil viigini.

Veerandi lõpus tegi kodumeeskond suurepärase vahespurdi: 45:45 viigiseisult jõuti lõpuks 60:48 eduni. Legia suutis otsustaval veerandil vahe veel neljale silmale lihvida, aga Gdynia lõpetas kindlalt ja vormistas 67:60 (17:24, 14:15, 29:9, 7:12) võidu.

Suurorg oli 13 punktiga (kahesed 6/9, kolmesed 0/4, vabavisked 1/3) oma meeskonna resultatiivseim, lisaks kogus ta 24 minutiga neli resultatiivset söötu ja neli lauapalli. Markus Ilver mängis Legia eest 23 minutit ja kogus selle ajaga 11 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/3) ning neli lauapalli.

Gdynia jätkab nelja võidu ja kahe kaotusega Poola kõrgliigas kolmandal kohal, viimased kaks meistritiitlit võitnud Legia on kolme võidu ja kolme kaotusega seitsmes.

Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe ja Cluj-Napoca juhtisid Aadria liigas Bosna vastu veel kuus ja pool minutit enne mängu lõppu 13 punktiga, aga mängisid seejärel edu maha. Cluj-Napoca juhtis veel 15 sekundit enne lõpusireeni punktiga, aga DeAndre Gholston tabas seejärel kolmese, mis andis Bosnale 93:91 (25:23, 17:29, 23:21, 28:18) võidu.

Kullamäe veetis platsil 19 ja pool minutit ning viskas selle ajaga seitse silma (kahesed 2/5, kolmesed 1/5) ja tegi ühe vaheltlõike.

Cluj-Napoca jätkab Aadria liiga B-grupis kahe võidu ja nelja kaotusega viiendal real, Bosna on nelja võiduga nende ees.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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