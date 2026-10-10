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WNBA-s selgusid finalistid

Korvpall
Golden State Valkyries.
Golden State Valkyries. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Naiste korvpalli profiliiga WNBA finaalseerias lähevad vastamisi Golden State Valkyries ja Atlanta Dream. Mõlemad finalistid võitsid oma poolfinaalseeriad mängudega kolm-null.

Teise asetusega Valkyries alistas ööl vastu laupäeval lisaajale läinud mängus tiitlikaitsja Las Vegas Aces'i 87:77 (16:19, 20:26, 17:7, 18:19, 16:6). Kayla Thornton vedas võitjaid 18 punktiga ning Gabby Williams lisas omalt poolt 16 silma, seejuures viskas Williams pooled oma punktidest lisaajal.

Neljanda asetusega Dream sai kolmandas mängus võõrsil New York Libertyst jagu 85:83 (25:18, 19:21, 22:29, 19:15). Angel Reese tõi võitjatele 22 ja Rhyne Howard 21 punkti.

Dream jõudis finaali 13 aasta pikkuse pausi järel ja ühtekokku neljandat korda. 2023. aastal loodud Valkyries mängib finaalis esmakordselt. Finaalseeria avamäng toimub 17. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

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