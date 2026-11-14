San Antonio Spurs jätkab NBA-s võimsalt

Läänekonverentsi liider kirjutas tabelisse juba 11. järjestikuse võidu, kui alistas reedel kodusaalis Golden State Warriorsi 123:85 (38:14, 25:19, 34:27, 26:25). Spurs alustas kohtumist 18 järjestikuse punktiga ning juhtis kolmanda veerandaja lõpuminutitel koguni 43 punktiga.

Spursi vedas Stephon Castle, kes tabas viis kaugviset ja püstitas 32 punktiga oma hooaja tippmargi. Victor Wembanyama sai kõigest 21 minutiga kirja kaksikduubli 12 punkti ja 12 lauapalliga, lisaks jagas kuus tulemuslikku söötu ja pani kaks kulpi. Stephen Curry puudumisel kerkis Warriorsi parimaks korvikütiks LJ Cryer, kelle arvele jäi 20 punkti.

Spurs jagab läänekonverentsis esikohta Los Angeles Lakersiga (mõlemad 11-2), Warriors on kaheksa võidu ja viie kaotusega seitsmendal positsioonil.

Suvises finaalseerias Spursist jagu saanud New York Knicks kaotas hoolimata Jalen Brunsoni 33-punktilisest esitusest võõras saalis Indiana Pacersile 104:106 (27:26, 22:32, 35:27, 20:21).

Pacers pakkus tõeliselt meeskondliku esituse, sest kõik viis algrivistusse kuulunud meest lõpetasid kahekohalise punktisummaga. Pascal Siakam tõi parimana 19 punkti, Aaron Nesmith ja Kelly Oubre Jr. panustasid mõlemad 16 punkti ning Ivica Zubac ja Andrew Nembhard lisasid mõlemad 12 silma.

Knicksil on kirjas kuus võitu ja kaotust ning Pacersil on viis võitu ja kaheksa kaotust. Idakonverentsis asetsetakse vastavalt kuuendal ja kümnendal kohal.

Ülejäänud tulemused:

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 107:99

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 111:142

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 133:121

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 125:117 (la.)

Houston Rockets - Utah Jazz 125:118

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 107:120

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 113:112