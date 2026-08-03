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Heiki Nabi võitis Leedus hõbemedali

Maadlus
Heiki Nabi Leedus
Heiki Nabi Leedus Autor/allikas: Leedu Maadlusliit
Maadlus

Heiki Nabi teenis Leedus UWW kalendrisse kuuluval Druskininkai Cupil hõbemedali Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus.

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -130 kg esimeses ringis suutis Nabi alistada leedulase Romas Fridikase 3:1 ja teises ringis rootslase Jacob Logaardi 2:1. 

Finaalis läks Nabi vastamisi Pariis olümpia seitsmenda mehega, leedulase Mantas Knystautasega, kuid pidi seisuga 1:1 talle alla vanduma. 

Kehakaalus -77 kg saavutas Artur Jeremejev 11. koha. Avaringis kaotas ta norralasele Ludvik Herman Gunheim-Hatlandile 1:2. Teises ringis alistas ta poolaka Hubert Sidoruki 11:10 ning võitis seejärel ka seljaga. Kolmandas ringis tuli eestlasel vastu võtta 0:9 kaotus rootslaselt Hugo Baffilt.

Kehakaalus -82 kg sai Edvin Kin 14. koha. Esimeses ringis jäi ta seljakaotusega alla ukrainlasele Jaroslav Filtšakovile ning teises ringis tuli loobumiskaotus soomlasele Waltteri Latvalale.

Raskekaalus (-130 kg) saavutas Kevin Upsenski seitsmenda koha. Avaringis jäi ta alla rootslasele Jacob Logardile 1:3 ning teises ringis leedulasele Romas Fridrikasele 1:9.

Samas kehakaalus võistles ka Eerik Pank, kes lõpetas turniiri kaheksanda kohaga. Avakohtumises kaotas ta 0:8 ukrainlasele Mihhail Võšnõvetskile ning teises ringis tšehhile Artur Sarkisjanile 5:7.

Toimetaja: Lisette Holst

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