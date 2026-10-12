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Väikeste paatide regati võitis Nikita Žoglo vaid kümnendiku sekundiga

Sõudmine
Meeste esikolmik (vasakult): Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo ja Mikhail Kushteyn
Meeste esikolmik (vasakult): Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo ja Mikhail Kushteyn Autor/allikas: Janne Muttik/Eesti Sõudeliit
Sõudmine

Tartus pühapäeval, 11. oktoobril lõppenud väikeste paatide regatil edestas Nikita Žoglo meeste ühepaatide arvestuses Uku Siim Timmuskit kahe päeva kokkuvõttes vaid kümnendiku sekundiga. Naiste ühepaadil võitis mõlemad distantsid Rachel Kõllo.

Emajõel läbiti teisel võistluspäeval 2000 meetrit eraldistardist. Lõplik paremusjärjestus selgus laupäevase 4000 ja pühapäevase 2000 meetri aegade liitmisel, vahendab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Meeste ühepaadil oli pühapäeval kiireim Nikita Žoglo (Tallinna SK, 6.29,9), kellele järgnesid klubikaaslane Uku Siim Timmusk (6.30,9) ja avapäeval võitnud Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia, 6.36,8). Laupäevase kolmanda koha järel tõusis Žoglo üldvõitjaks koguajaga 20.16,1. Timmuski koondaeg oli 20.16,2 ja Kushteynil 20.21,2.

Naiste ühepaadil võidutses Rachel Kõllo (TÜASK, 7.16,1), kellele järgnesid Eliis Christal Hein (Tallinna SK, 7.18,1) ja Tuuli Neidi Saks (Tallinna SK, 7.19,0). Kahe päeva kokkuvõttes võitis Kõllo ajaga 22.19,1. Teiseks tuli Saks (22.33,3) ja kolmandaks Krete Koovit (Viljandi SK, 22.54,4).

Poiste A-klassi ühepaadil oli mõlemal päeval parim Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev), kes läbis pühapäevase distantsi ajaga 6.30,7. Teiseks tuli Riko Raimond Kubja (SAK Tartu, 6.40,3) ja kolmandaks Eldar Jevgrafov (Tallinna SK, 6.46,7). Sama esikolmik kujunes ka üldarvestuses: Hanseni koondaeg oli 20.10,1, Kubjal 20.35,4 ja Jevgrafovil 21.02,0.

Tüdrukute A-klassi ühepaadil võitis mõlemad distantsid Mirjam Aasaru (SAK Tartu), kelle pühapäevane aeg oli 7.17,1. Talle järgnesid Martha Paimla (7.36,4) ja Kamilla Poljans (7.43,2), mõlemad Pärnu SK Kalevist. Üldarvestuses võidutses Aasaru ajaga 22.51,7, teiseks tuli Paimla (23.34,3) ning kolmandaks Katariina Luks (Pärnu SK Kalev, 23.51,4).

Meeste roolijata kahepaadil võitsid mõlemad distantsid Priit Laidma ja Tauno Tamm (TÜASK), kelle pühapäevane võiduaeg oli 6.31,0. Naiste samas paadiklassis olid mõlemal päeval parimad Marta Kimmel ja Emma Järv (Viljandi SK), kes läbisid 2000 meetrit ajaga 7.36,0.

Kodusele veehooajale tõmmatakse joon alla laupäeval, 17. oktoobril, mil Tartus toimub 70. kaheksapaatide sügisregatt.

Toimetaja: Maarja Värv

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