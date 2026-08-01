Eesti neljapaat sai EM-il üheksanda koha, kahepaat 12.

Eesti mõlemad paatkonnad jäid A-finaali ukse taha ning jätkasid laupäeva hommikul heitlust B-finaalis.

Neljapaat, mille koosseisu kuulusid Uku Siim Timmusk, Nikita Zoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn, lõpetas B-finaali kolmandana ajaga 5.50,32, mis kokkuvõttes andis neile üheksanda koha. Sõidu võitis Ukraina (5.46,37) ja teiseks tuli Šveits (5.49,33).

Paarisaerulise kahepaadi sõidus said Christopher Hein ja Kaarel Kiiver B-finaalis kuuenda koha ajaga 6.23,53. Sellega sai kahepaat kokkuvõttes 12. koha. Esimesena lõpetas Belgia ajaga 6.10,30. Teisena lõpetas neutraalsete sportlaste paatkond (6.14,24) ning kolmandana Moldova (6.16,31). Neile järgnesid Saksamaa ja Poola paatkonnad.

Euroopa meistrivõistlused lõppevad pühapäeval.