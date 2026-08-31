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Eesti sõudja võitis Euroopa ülikoolide meistrivõistlustel pronksi

Sõudmine
Rachel Kõllo.
Rachel Kõllo. Autor/allikas: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi/Facebook
Sõudmine

Horvaatias Zagrebis toimunud Euroopa ülikoolide sõudmise meistrivõistlustel jõudsid eestlased medalile ja esikuuikusse. Rachel Kõllo võitis naiste ühepaadil pronksmedali, Tartu Ülikooli meeste kaheksapaat sai neljanda koha ning Karl Kristofer Orgse finišeeris ühepaadil 13. kohal.

Tartu Ülikooli esindanud Rachel Kõllo püsis naiste ühepaadi A-finaalis kogu distantsi kolmandal kohal. Ta läbis 2000 meetrit ajaga 8.03,91 ning suutis lõpus tõrjuda Karlsruhe Tehnoloogiainstituudi esindaja Helena Brenke tugeva rünnaku. Brenke kaotas Kõllole finišis 1,38 sekundiga, vahendab sõudeliit.

Meistriks tuli RIT Croatia esindaja Kate Agare ajaga 7.58,17. Hõbemedali pälvis ungarlanna Eszter Fehervari Széchenyi Istváni Ülikoolist, kes lõpetas tulemusega 8.02,44. Kõllot jäi hõbedast lahutama 1,47 sekundit.

"Rachel tegi tugevas konkurentsis igati korraliku ja targa sõidu. Helena Brenke lõpetas väga tugevalt, kuid Rachel suutis oma kohta hoida ning tulemuseks oli teenitud pronksmedal," võttis võistkonna mänedžer Priit Purge hoolealuse etteaste kokku.

Ühepaadil võistelnud Tartu Ülikooli esindaja Karl Kristofer Orgse võitis C-finaali kindlalt ajaga 7.29,72. Kokkuvõttes sai Orgse 13. koha.

Võistlused lõpetas eestlaste jaoks Tartu Ülikooli meeste kaheksapaat, kes saavutas A-finaalis ajaga 6.10,27 neljanda koha, seejuures jäi pronksmedalist paatkonda lahutama 2,79 sekundit. Sõidu võitis algusest peale juhtinud Oxford Brookes'i ülikool ajaga 6.03,64. Zagrebi Ülikool teenis hõbeda tulemusega 6.05,75 ja Bristoli Ülikool pronksi ajaga 6.07,48.

Tartu Ülikooli paatkonda kuulusid Joonatan Kama, Markus Uibo, Karl August Ruusalepp, Gertrud Tõrra, Tauno Tamm, Mark Theodor Jalakas, Aleksander Jalakas, Roland Mitt ja Priit Laidma.

Toimetaja: Henrik Laever

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