Eesti sõudjad peavad EM-il leppima B-finaalidega

Eesti meeste paarisaeruline neljapaat ei suutnud Itaalias Vareses peetavatel sõudmise Euroopa meistrivõistlustel murda A-finaali ning jätkab võistlemist B-finaalis. Samuti võistlevad B-finaalis paarisaerulise kahepaadi sõudjad Christopher Hein ja Kaarel Kiiver.

Uku Siim Timmuski, Nikita Zoglo, Johann Poolaku ja Mikhail Kushteyni moodustatud neljapaat lõpetas oma eelsõidu viiendana ajaga 5.48,83. Eelsõidu võitis Poola (5.40,40), teiseks tuli Rumeenia (5.40,80) ning kolmandaks Itaalia (5.44,23).

A-finaali pääsesid mõlema eelsõidu kaks paremat paatkonda, lisaks kaks kiireimat paatkonda. Eesti nelik nende sekka ei mahtunud ja jätkab Euroopa meistrivõistlusi B-finaalis, mis toimub laupäeva hommikul. Seal võisteldakse Šveitsi, Ukraina ja Itaalia neljapaatide vastu.

Christopher Hein ja Kaarel Kiiver said oma eelsõidus neljanda koha ajaga 6.16,85. Kõigi kuue eelsõidu peale sõitsid eestlased välja kümnenda aja 18 paatkonna konkurentsis ning tagasid koha pärastlõunal toimunud poolfinaalis.

Eesti duo jäi oma poolfinaalis kuuendaks (6.34,10), kaotades viiendal kohal lõpetanud poolakatele rohkem kui 15 sekundiga. Sõidu võitsid tšehhid Jakub Podrazil ja Dalibor Nedela (6.09,61).

Laupäeva hommikul toimuvas B-finaalis on eestlaste konkurentideks Poola, Belgia, Saksamaa, Moldova ja neutraalsete sportlaste paatkonnad.