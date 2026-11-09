Tallinnas täideti kaks rahvusvahelise meistri normi males

Viiepäevase kinnise ringsüsteemis turniiri esikohaheitlus püsis lahtine kuni viimase vooruni. Keinänen, Koduri ja Wartiovaara lõpetasid kõik kuue punktiga üheksast ning paremad lisanäitajad andsid esikoha Keinänenile. Teiseks tuli Koduri ja kolmandaks Wartiovaara.

Turniiri kõrgeima reitinguga mängija Keinänen esindas septembris Samarkandis toimunud maleolümpial Soome koondist. Tallinnas läbis ta üheksa vooru kõige edukamalt ning võttis esikoha kolme mängija punktivõrdsuse järel.

Üheks suurimaks õnnestujaks oli India FM Advaitt Srikant Koduri. 2154 reitinguga turniiri alustanud Koduri lõpetas teisel kohal, tema turniiri performance oli 2455 ning tulemusega lisandus ligi 60 FIDE reitingupunkti. Kõige olulisemana täitis ta Tallinnas rahvusvahelise meistri normi.

Teise IM-normi täitis FM Oliver Wartiovaara. Soome maleolümpiakoondisse kuulunud Wartiovaara lõpetas turniiri kolmandana ning tema turniiri performance oli 2463. Wartiovaara jaoks oli tegemist juba tema neljanda IM-normiga.

Mõlemad mängijad vajasid viimases voorus IM-normi kindlustamiseks vähemalt viiki ning mõlemad said vajaliku tulemuse kätte.

Normijaht kestis viimase partiini ka turniiri noorimal osalejal, kõigest 12-aastasel India CM Vyom Malhotral. Üle 2400 FIDE reitinguga Malhotra vajas viimases voorus normi saavutamiseks võitu Ukraina rahvusvahelise meistri Vladyslav Larkini vastu.

Malhotra võitles ligi neli ja pool tundi, kuid pidi lõpuks Ukraina rahvusvahelisele meistrile alla vanduma. Sellega jäi tema IM-norm Tallinnas napilt saavutamata. Malhotra lõpetas turniiri viie punktiga.

Turniiri korraldajaks oli Markus Hansson ja peakohtunikuks Gabriel Doujak.

Paralleelselt toimus Tallinn Rating Tournament A, mille võitis ukrainlane Illia Voropaiev. Teise koha saavutas Markkus Anderson ning kolmandaks tuli ukrainlane Matvii Harbuziuk.