Eesti Rahvuste krossi koondis sihib Prantsusmaal taas esikümmet

Talviku on tänavu Fanticu tehasetiimis mitmel MM-etapil olnud asendussõitjaks ning teinud MXGP-klassis esikümne piirimail tulemusi. Kullas naasis äsja Kanada meistrivõistlustelt teise kohaga, Leok on aga võitnud Saksamaa meistrivõistluste ADAC MX Mastersi etapi ning näidanud Euroopas tugevat kiirust EMX250 klassis.

"Meeskond on äge ja usun, et sobime tiimina hästi kokku. Sebil on hea arenguga hooaeg käsil ja Harri on samuti suvi läbi kõvasti kuuma andnud teispool lompi. Eesmärk on kõigepealt A-finaali võidelda ja seal muidugi oma parim anda," rääkis Talviku.

18-aastane Sebastian Leok teeb ühtlasi oma Rahvuste krossi debüüdi. "Sebile polegi midagi väga head soovitada. Vaimne pool on tal Tanni (isa Tanel Leok - toim) käe all juba suhteliselt kõvaks treenitud. Kui midagi meelde tuletada, siis seda, et see pole ühemehe-show, vaid kõik poisid peavad alati lõpuni võitlema," ütles Talviku.

Leoki enda sõnul on ta saanud sel hooajal ohtralt kogemust, mis tuleb talle Rahvuste krossil kasuks. "Ernee rada tegelikult sobib mulle päris hästi – eelmisel aastal tuli mul seal rajal oma parim tulemus. Ma arvan, et Talviku ja Kullas on head meeskonnakaaslased ja neil on palju kogemust. Läheme head tulemust tegema," rääkis noor motosportlane.

Kullas rääkis, et on saanud Kanadas päris palju kogemust radadel, mis sarnanevad Ernee omadele. "Saan ratta seadistuse sealt kaasa võtta, mis aitab enesekindlusele ja naudingule kaasa. See annab hea tunde Erneesse minna. Eelmised korrad läksid endal ka edukalt, nii et loodame, et suudame korrata sama head sõitu ja selle kaudu ka tulemust," rääkis Kullas.

Sebastian Leok. Autor/allikas: fullspectrum.media/mc-handel.de/Facebook

Koondise mänedžeri Martin Arumäe sõnul on Ernee Eesti jaoks olnud edukas võistluspaik. 2015. aastal saavutas Eesti seal neljanda koha, mis on ühtlasi koondise kõigi aegade parima tulemuse kordamine. Tänavuse koondise puhul näeb Arumäe kolme väga erineva kogemuse ühendamisel suurt potentsiaali.

"Kui rääkida sellest aastast, siis Harri, Jörgen ja Sebastian on hetkel kõige kiiremad. Sebastian on tõestanud, et ta sõidab 250-ga tõesti väga kiiresti. Harril on olnud väga hea hooaeg Kanadas ja Jörgen on täna MXGP-s suures osas ikkagi kõige kiirem," rääkis Arumäe. "Ma arvan, et meeskond on hea. Kui stardid õnnestuvad ja kellelgi probleeme ei teki, võib päris hea koht tulla."

"Tahaks arvata, et Sebastian võib meid kõiki üllatada rohkem, kui me oskame arvata. Tegelikult on ta trenni teinud ka suure mootorrattaga, 350-ga, ja paljud ei teagi seda. Ta on suure mootorrattaga tohutult kiire ega jää üldse alla meie teisele kahele sõitjale," lisas mänedžer. "Ta on niivõrd noor ja heas mõttes rikkumata. Tal ei ole võib-olla seda hirmu või pabinat sees, mida mõnel rohkem kogenud sõitjal võib olla. Ma arvan, et ta tuleb täiesti külma närviga sinna sõitma. Ja muidugi selline treener või isa kaasas nagu Tanel – sellest paremat kombinatsiooni on raske tahta."

Koondise lõplik klasside jaotus selgub pärast arutelusid sõitjate ja Tanel Leokiga. Praeguse seisuga on üheks võimaluseks Jörgen-Mathias Talviku MX Openis ja Harri Kullas MXGP-klassis. Arumäe sõnul tuleb arvestada ka võistluspäeva füüsilise koormuse ja sõitude järjestusega. Enne võistlust on koondisel plaanis teha ka ühine treeningpäev Prantsusmaal.

"MXGP saab ühe ringi puhata, aga teistel lähevad sõidud järjest. Peame veel vaatama, kuidas füüsilised vormid on ja poistega endaga rääkima, kuidas nad tunnevad. Harri on nüüd nädala lõpust Eestis tagasi, siis võtame Taneli ka ja räägime need asjad läbi," rääkis Arumäe.

Eesti rahvuskoondis on Rahvuste Krossil järjepidevalt osalenud juba 33 aastat ning kuulunud korduvalt esikümnesse. Viimastel aastatel on Eesti suutnud pakkuda tugevat konkurentsi ja näidanud maailma tippriikide seas stabiilset taset. 2026. aasta eesmärk on jõuda taas esikümnesse, ideaaltingimustel aga esiviisikusse – tulemuseni, mida Eesti on varem saavutanud kolmel korral.

Eesti koondis saavutas 2015. aastal Ernees toimunud Rahvuste Krossil neljanda koha, mis on ühtlasi Eesti kõigi aegade parima tulemuse kordamine. Toonases koondises sõitis ka tänavune koondise raudvara Harri Kullas.