Talviku: kui tehasetiimid tulevad armeega, siis meie teeme peaaegu kõik ise

Möödunud pühapäeval Lätis legendaarsel Kegumsi liivarajal peetud motokrossi maailmameistrivõistluste etapil saavutas Eesti motokrossisõitja Jörgen-Matthias Talviku karjääri parima tulemuse. MXGP-klassi teises sõidus kaheksandana lõpetanud ja etapi kokkuvõttes 11. koha saanud 23-aastane pärnakas tõestas, et suudab maailma tippudega võistelda ka ilma suure tehasevõistkonna toeta.

Laupäevases kvalifikatsioonis tekkinud siduriprobleemid jätsid Talviku stardipositsiooni keeruliseks, kuid eestlane suutis sellest hoolimata end pühapäeval esikümne konkurentsi sõita.

"Pidin startima väljastpoolt ja see tegi olukorra kindlasti keerulisemaks, kui oleksin soovinud. Pärast rasket kvalifikatsioonisõitu õnnestus mul aga teha head esimesed ringid, teha kiired ja targad möödumised ning sõidu jooksul järjest kohti parandada," rääkis Talviku.

Tema sõnul mängis tulemuse saavutamisel olulist rolli füüsiline ettevalmistus. Kui tehasevõistkondadel on võimalik mootorratast pidevalt arendada ja kasutada suuremat hulka personali, siis väikese tiimi võimalused on märksa piiratumad.

"Meie-sugusel väikesel tiimil ei ole alati võimalik mootorratast nii palju edasi arendada kui tehasevõistkondadel. Seetõttu sõltub palju rohkem sõitjast endast. Mul olid Lätis kaasas treenerid Raili ja Kardo Kõresaar ning tegime sõitude vahel palju tööd, et füüsiliselt võimalikult hästi valmis olla," ütles ta.

Talviku sõnul aitas treenerite kohalolek näha ka detaile, mis tavaliselt võistluse käigus märkamatuks jäävad.

"Nad nägid kohapeal ära, kuhu energia tegelikult kulub, ja usun, et tegime väga õigeid otsuseid. Teine sõit näitas seda päris hästi."

Kui suurte tehasevõistkondade ümber töötab terve meeskond mehaanikuid, füsioterapeute ja koordinaatoreid, siis Talviku peab suure osa tööst ise ära tegema.

"See on mitme otsaga asi. Ühelt poolt saan kasutada täpselt neid osi ja lahendusi, mis mulle meeldivad. Teisalt tuleb kogu pakkimine, reisimine ja ettevalmistus minu enda energia arvelt. Tihti on tunne, et kui jõuan võistluspaika kohale, siis alles hakkab tegelik töö pihta," sõnas ta.

Eestlane tunnistas, et just tugitiimi suurus on peamine erinevus tema ja maailma tippvõistkondade vahel.

"Mul on väga tähtsad inimesed olemas – mehaanik, sõitja ja tiimi koordinaator –, kuid kui võistluste arv kasvab, siis on näha, kui palju abi tegelikult vaja oleks. Tehasevõistkondades on sageli eraldi treeningumehaanik ja võistlusmehaanik, kes tegelevad sõitjaga personaalselt. Minul on selleks sisuliselt üks inimene," rääkis Talviku.

Tema hinnangul annab suurem tugisüsteem sõitjale võimaluse keskenduda täielikult sportlikule sooritusele.

"Kui mehaanik saab tööriistakoti lennukisse võtta ja mina saan keskenduda ainult sõitmisele, siis see kajastub lõpuks ka tulemustes. Mul oli Kegumsis väga hea meel näha, et suutsin lõpuni stabiilseid ringiaegu hoida ja mitte ära vajuda. See näitas, et olen suuteline eesotsas sõitma."

Talviku usub, et Eesti motokross on viimastel aastatel samuti sammu edasi astunud, kuid maailmameistrivõistluste etapi Eestisse toomiseks oleks vaja veelgi suuremat tähelepanu ala vastu.

"Rajad on olemas ja Eesti Motoföderatsioon on viimastel aastatel palju tööd teinud. Võib-olla oleks vaja motokrossi veel rohkem esile tõsta ja kasvatada jälgijaskonda," leidis ta.

Järgmisena ootab Talvikut ees Saksamaa meistrivõistluste etapp, kus ta hoiab praegu punktitabelis viiendat kohta. Hea tulemus Kegumsis on andnud talle kindlust, et ta suudab maailma parematega konkureerida.

"Motivatsioon on kindlasti kõrge. See tulemus näitas mulle endale ka, et suudan eesotsas võidelda ning sõita tugevalt algusest lõpuni. Järjepidev töö jätkub ja üleöö ei muutu midagi, aga kindlust tuli kõvasti juurde," ütles Talviku.