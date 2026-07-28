Talviku saab võimaluse sõita motokrossi MM-sarjas tehasetiimis

Eesti motokrossisõitja Jörgen-Matthias Talviku teeb sel nädalavahetusel oma karjääris suure sammu edasi, kui ta asendab vigastatud Alberto Foratot Fantic Factory Racing MXGP tehasetiimis motokrossi MM-sarja Lommeli etapil.

Võimalus avanes pärast seda, kui Fanticu tehasetiimi sõitja Forato sai juuli keskel Suurbritannias Foxhillsis toimunud MXGP etapil vigastada. Kvalifikatsioonisõidu esimeses kurvis toimunud kukkumises vigastas itaallane vasakut abaluud ning pidi läbima operatsiooni. Forato peab eelseisvad MM-etapid vahele jätma ning Fantic kutsus tema asemel tehasemeeskonda eestlase Jörgen-Matthias Talviku, teatab msport.ee.

Fantic Factory Racing on üks MXGP sarja tehasetiimidest, mis tegutseb koostöös maailmameistri Jacky Martensi juhitava JM Racing meeskonnaga. Tiim on tihedalt seotud Fanticu arendusprogrammiga ning kuulub maailma tugevaimate motokrossimeeskondade hulka.

Talviku jaoks tuli kutse ootamatult, kuid sündmused arenesid väga kiiresti. "Laupäeva õhtul võttis tiimiboss minuga ühendust. Kuna pidin järgmisel päeval minema Tanel Leokiga trenni, jäi kõne õhtul vastamata. Järgmisel päeval vaatasin imestusega, kes mulle oli helistanud. Esmaspäeva õhtul olime juba ühenduses tehase ja Davide Guarneriga ning asjad liikusid väga kiiresti. Teisipäeval olime juba teel Belgia poole," kirjeldas Talviku.

Eestlase sõnul on võimalus Fantic Factory Racingu koosseisus sõita ühe tema suure unistuse täitumine. "Mul on äärmiselt hea meel võimaluse üle olla Fantic Factory Racingu asendussõitja. Kõigepealt soovin Albertole kiiret paranemist – alati on kurb näha, kui keegi saab vigastada. See võimalus on minu jaoks kindlasti unistuse täitumine. Oleme sel hooajal teinud palju tööd ja saavutanud häid tulemusi, kuid kõnet tehasetiimilt ei osanud ma oodata," ütles Talviku.

Talviku sõnul mängis võimaluse tekkimisel olulist rolli ka Eesti motokrossilegend Tanel Leok, kes aitas kaasa kontaktide loomisele ja usalduse tekkimisele tehasetiimi ning Eesti sõitja vahel.

Esimesed päevad uues meeskonnas on eestlase sõnul jätnud väga tugeva mulje. "Tiim on väga professionaalne. See seltskond, kes minuga töötab, on väga suur – kõik on väga abivalmid ja töötavad ühise eesmärgi nimel. Esmamulje on väga hea."

Lisaks uuele meeskonnale ootab Talvikut ees ka täiesti uus kogemus tehase mootorrattaga. "Tehasemootorrattaga sõita on minu jaoks esmakordne ja see on hoopis midagi muud. Väga kõva kogemus. Olen nüüd neljandat päeva tsikli seljas ning tunne on endiselt väga hea. Kohanemine läks kiiresti ja ootan juba väga Lommelit."

Talviku jaoks on üks suurimaid erinevusi võimalus keskenduda täielikult sportlase tööle. "Juba selle nädalaga, mis ma siin tiimi juures olnud olen, olen saanud palju rohkem sportlase elu elada. Saan keskenduda veel rohkem treeningutele ja taastumisele. Ma ei pea enam mängima seda kümnevõistleja rolli, mis Eesti sportlastele on tavapärane. Teen trenni ära ning kõik pärast seda on juba puhkus ja uueks trenniks valmistumine. Praegu elan unelmate elu ja nauding on suur."

Esialgu on kinnitatud Talviku osalemine MXGP of Flanders etapil Lommelis, kuid kui koostöö sujub hästi, võib eestlane jätkata Fantic Factory Racingu koosseisus ka järgmistel MM-etappidel.

Lommelis ees ootav debüüt tähistab Talviku jaoks olulist verstaposti – tegemist on esimese korraga, kui ta saab võimaluse esindada motokrossi MM-sarja tehasemeeskonda. Üldse saab temast kolmas eestlane, kes asub MM-sarjas MX1 klassis võistlema tehasetiimis.

Esimesel võistlusel uue tsikli ja meeskonnaga seab Talviku eesmärgiks eelkõige enda töö hästi tegemise ja kiire kohanemise. "Lommel on esimene võistlus uue tsikli ja uue tiimiga. On palju uut, millega pean kiiresti harjuma. Trennipäevad on olnud head, tunne tsiklil on hea. Kui teen oma asja hästi, siis on kindlasti võimalik tuua ka häid tulemusi. Praegu tegime viimase lihvi tsiklil, et saada settingud enda järgi paika," selgitas ta.

Talviku sõnul on sellised võimalused motokrossis väga haruldased ning selle hetkeni jõudmine on olnud pika töö tulemus. "Sellised võimalused tekivad haruharva või üldse mitte. Peab õnne olema, aga korralik töö on ka tehtud, et siiamaale jõuda. Loomulikult olen tänulik kõigile toetajatele, kes on sellel teel toeks olnud," kinnitas ta. "Kindlasti lisab selline võimalus edaspidiseks motivatsiooni. Nälg ja tahe on olemas. Nähes, kuidas profitiimis asjad käivad – sõitja saab ainult trennidele keskenduda ja kuidas toimub koostöö tsikli tehniliste küsimuste puhul –, siis see annab väga palju juurde. Olen juba väikesest peale unistanud tehasetiimis sõitmisest ja nüüd sai see teoks. Samas üritan hoida jalad maas. Lihtne oleks sellises olukorras õhku tõusta, aga tean, et kui keskendun oma asjale, siis on võimalik teha hea tulemus. Kõik on vägev."

Fantic Factory Racingu värvides sõitmine annab Eesti motokrossisõitjale võimaluse kogeda maailma tipptiimi töökorraldust ning võrrelda end vahetult MXGP sarja kõige tugevamate sõitjatega.

Jörgen-Matthias Talviku on teinud motokrossi MM-sarjas silmapaistvaid sooritusi, saavutades MXGP-klassis näiteks tänavusel Kegumsi etapil sõidus kaheksanda koha ja etapi kokkuvõttes 11. koha. Talviku on esindanud Eestit mitmel korral Rahvuste krossil.