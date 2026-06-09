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Eesti BMX-krossiratturid said EM-i eel olulist kogemust

Jalgrattasport
Sten Tristan Raid
Sten Tristan Raid Autor/allikas: Navadanet
Jalgrattasport

Nädalavahetusel peeti Prantsusmaal Sarrians'is BMX-krossi maailmakarikasarja kaks esimest etappi, kus kuni 23-aastaste ratturite konkurentsis olid stardis ka eestlased Sten Tristan Raid, Oliver-Sten Saar ja Luukas Lajal. Võistlused pakkusid olulist ettevalmistust Euroopa meistrivõistlusteks, mis toimuvad samal rajal juba kolme nädala pärast.

Avapäeval saavutas Saar 55., Raid 62. ja Lajal 125. koha. Teisel võistluspäeval lõpetas Raid 57., Saar 89. ja Lajal 97. positsioonil. U-23 klassis osales kokku 143 ratturit.

"Esimesed kaks maailmakarikaetappi on nüüd seljataga. Sellel maailma tipptasemel võistlusel oli võimalus osaleda ka kolmel eestlasel. Läksime sinna kogemusi omandama ja rajaga tutvuma, et valmistuda Euroopa meistrivõistlusteks, mis toimuvad samas kohas kolme nädala pärast," ütles eestlasi treeniv Klavs Lisovskis.

Treeneri sõnul täitis võistlus oma eesmärgi. "Õppisime palju ja saime rajast hea arusaama. Nüüd on meil järgmise paari nädala jooksul aega teha vajalikud kohandused, et võistelda targalt, kiiresti ja mis kõige tähtsam - nautida sõitu."

Enne Euroopa meistrivõistlusi ootavad Raidi, Saart ja Lajalit ees veel BMX-krossi maailmakarikasarja kolmas ja neljas etapp, mis peetakse 13.–14. juunil Hollandis.

Eesti Jalgratturite Liit tänab toetajaid Rand & Tuulbergit, Kagu Engineeringut ja Team Estoniat.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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