Raid ja Saar jõudsid BMX-krossi MK-etapil kaheksandikfinaali

Hollandis Papendalis peetud BMX-krossi maailma karikasarja kolmandal ja neljandal etapil jõudsid Eesti ratturid Sten Tristan Raid ja Oliver-Sten Saar U-23 konkurentsis 1/8-finaali. Parima tulemuse sõitis välja Raid, kes sai neljandal etapil 37. Koha.

Kolmanda etapi võitis prantslane Mathis Jacquet, edestades hollandlast Jesse de Veer ning kaasmaalasi Clement Rocheirieux ja Pierre Geisse. Eesti ratturitest sai Raid 40., Saar 43. ja eelsõidus kukkunud Luukas Lajal 117. koha. Kukkumise tagajärjel murdis Lajal käeluu ning ei saanud enam võistlust jätkata.

"Papendali BMX-radadel võistlemine nõuab väga kõrget tehnilist taset ja seal on suured kiirused. Esimesel võistluspäeval jõudsid Sten-Tristan Raid ja Oliver-Sten Saar kaheksandikfinaali. Mõlemad võitlesid edasipääsukohtade nimel, kuid ei suutnud neid finišijooneni hoida. Sellest hoolimata teenisid nad U-23 klassis tublid tulemused," ütles eestlaste treener Klavs Lisovskis.

Treeneri sõnul lõppes Lajali võistlus enneaegselt pärast rasket kukkumist, kui Kanada rattur sõitis tema tagarattasse. "Luukas on nüüd kodus arstide hoole all ning kogu meeskond soovib talle kiiret paranemist, et saaksime teda peagi taas rajal näha," lisas Lisovskis.

Neljandal etapil teenis võidu austraallane Joshua Jolly. Teise ja kolmanda koha saavutasid šveitslased Mark Lüthi ja Seal Nünlist. Raid lõpetas võistluspäeva 37. ja Saar 105. kohaga. Mõlemal etapil oli U23 klassis stardis 130 ratturit.

"Teine võistluspäev algas Sten-Tristan Raidi jaoks väga heade sõitudega. Ta leidis rajal head trajektoorid ja oli taas 1/8-finaalis kolme parema seas. Võideldes teise koha eest blokeeris vastane aga Steni sõiduliini, mille tõttu sattus ta rajalt välja. See tähendas kahe koha kaotust ning päeva tulemuseks jäi 37. koht," selgitas Lisovskis.

Papendali etappide järel suundusid Raid ja Saar tagasi Prantsusmaale Sarriansi, kus peetakse 24.–28. juunini BMX-krossi Euroopa meistrivõistlused.