Mäeuibo võitis iXS mäestlaskumise karikaetapi

19-aastase Mäeuibo võiduajaks mõõdeti 2.51,701. Teise koha pälvis prantslane Ian Guionnet (2.52,372) ja kolmanda koha austraallane Zachariah Bradley-Hudson (2.52,895).

Mäeuibo sõnul tundis ta end trennipäeval hästi ning rajal sai hoo kiiresti sisse.

"Kvalifikatsioonipäeval läksin piire kompama ja panin raja keskel külje maha, aga nägin, et esimeses vaheajavõtupunktis oli kiirus olemas. Finaalipäeva öösel sadas vihma ja hommikul trennides oli vaja kiiresti libetate oludega kohaneda. Samuti suutsin teha õige rehvivalku," sõnas ta.

"Saan finaalisõiduga rahule jääda, kuid alati on kohti, kus saaks areneda," lisas Mäeuibo.

Joonas Vaikmäe sai 48. koha ajaga 3.12,885, Siim Savik 50. koha ajaga 3.14,683 ja Armin Pilv 57. koha ajaga 3.19,766. Meesjuunioride seas võistelnud Rumi Kallas-Bieniecki teenis 53. tulemuse ajaga 3.26,185.