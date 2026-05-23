X!

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

Jäähoki MM
Norra jäähokikoondis tähistamas ajaloolist võitu Rootsi üle
Norra jäähokikoondis tähistamas ajaloolist võitu Rootsi üle Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki MM

Šveitsis jätkuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel alistas Norra laupäeval 3:2 Rootsi ja astus suure sammu veerandfinaali suunas. Läti sai 4:2 jagu tiitlikaitsjast ning olümpiavõitjast USA-st ja jättis samuti oma edasipääsulootused ellu.

B-alagrupis edasipääsu nimel võitlevate Norra ja Rootsi mängus läks Norra ülekaalus olles Noah Steeni 10. minuti väravast juhtima. Rootsi 18-aastane tulevikutäht Ivar Stenberg viigistas kohe teise perioodi alguses seisu, aga Steen tõi seekord norralaste vähemuses 34. minutil tabloole seisu 2:1.

Lucas Raymond viigistas kolm minutit pärast kolmanda kolmandiku algust, aga Eirik Salsten viskas perioodi keskel – taas vähemuses – norralased kolmandat korda juhtima ning seisuga 3:2 kohtumine ka lõppes.

Norra ja Rootsi on omavahel mänginud 20 ametlikku kohtumist, 18 korral on võitnud Rootsi. Norrale on laupäevane esimene normaalajal naabrite üle sündinud võit; neli aastat tagasi alistati rootslased ametlikus sõprusmängus esmakordselt lisaajal.

Norra on MM-il veerandfinaali pääsenud kolmel korral, viimati 2013. aastal ja tänavu on hea võimalus seda korrata: B-grupis on Kanadal 14, Tšehhil 13, Slovakkial 11 ja Norral (kõik pidanud viis mängu) 10 punkti; kuus mängu pidanud Rootsi järgneb 9 silmaga.

A-grupis sai väga tähtsa võidu Läti, kes oli tugeva otsustava perioodi toel 4:2 üle tiitlikaitsjast USA-st. Haralds Egle üheksanda minuti väravale vastas Matthew Tkachuk viis minutit enne teise perioodi lõppu, Deniss Smirnovs viis aga kuus minutit pärast otsustava kolmandiku algust lätlased taas ette ning viimase minuti jooksul viskas Sandis Vilmanis tühja võrku veel kaks litrit.

Laupäeval Ungarit 9:0 nahutanud Šveits on kuue mänguga kogunud 18 punkti, neile järgnevad Soome 15 ja Austria 9 punktiga (mõlemad viis mängu), samuti kuus mängu pidanud Saksamaa 7 ning Läti 6 ja USA 5 (mõlemad viis mängu) punktiga. Sealjuures mängivad lätlased järgmises voorus autsaider Suurbritanniaga, kes on kaotanud kõik viis mängu väravate vahega 4:23. Brittidega mängib aga veel ka Läti ees olev Saksamaa.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

23.05

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

21.05

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

21.05

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

sport.err.ee värsked uudised

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

ETV spordisaade, 23. mai

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

23.05

Hussarid said Rapla suurjooksul ühe esikoha, poolmaratoni võitis Kuleshov

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

23.05

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

23.05

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo