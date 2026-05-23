Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

Šveitsis jätkuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel alistas Norra laupäeval 3:2 Rootsi ja astus suure sammu veerandfinaali suunas. Läti sai 4:2 jagu tiitlikaitsjast ning olümpiavõitjast USA-st ja jättis samuti oma edasipääsulootused ellu.

B-alagrupis edasipääsu nimel võitlevate Norra ja Rootsi mängus läks Norra ülekaalus olles Noah Steeni 10. minuti väravast juhtima. Rootsi 18-aastane tulevikutäht Ivar Stenberg viigistas kohe teise perioodi alguses seisu, aga Steen tõi seekord norralaste vähemuses 34. minutil tabloole seisu 2:1.

Lucas Raymond viigistas kolm minutit pärast kolmanda kolmandiku algust, aga Eirik Salsten viskas perioodi keskel – taas vähemuses – norralased kolmandat korda juhtima ning seisuga 3:2 kohtumine ka lõppes.

Norra ja Rootsi on omavahel mänginud 20 ametlikku kohtumist, 18 korral on võitnud Rootsi. Norrale on laupäevane esimene normaalajal naabrite üle sündinud võit; neli aastat tagasi alistati rootslased ametlikus sõprusmängus esmakordselt lisaajal.

Norra on MM-il veerandfinaali pääsenud kolmel korral, viimati 2013. aastal ja tänavu on hea võimalus seda korrata: B-grupis on Kanadal 14, Tšehhil 13, Slovakkial 11 ja Norral (kõik pidanud viis mängu) 10 punkti; kuus mängu pidanud Rootsi järgneb 9 silmaga.

A-grupis sai väga tähtsa võidu Läti, kes oli tugeva otsustava perioodi toel 4:2 üle tiitlikaitsjast USA-st. Haralds Egle üheksanda minuti väravale vastas Matthew Tkachuk viis minutit enne teise perioodi lõppu, Deniss Smirnovs viis aga kuus minutit pärast otsustava kolmandiku algust lätlased taas ette ning viimase minuti jooksul viskas Sandis Vilmanis tühja võrku veel kaks litrit.

Laupäeval Ungarit 9:0 nahutanud Šveits on kuue mänguga kogunud 18 punkti, neile järgnevad Soome 15 ja Austria 9 punktiga (mõlemad viis mängu), samuti kuus mängu pidanud Saksamaa 7 ning Läti 6 ja USA 5 (mõlemad viis mängu) punktiga. Sealjuures mängivad lätlased järgmises voorus autsaider Suurbritanniaga, kes on kaotanud kõik viis mängu väravate vahega 4:23. Brittidega mängib aga veel ka Läti ees olev Saksamaa.