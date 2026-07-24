Madridi Reali legend jätkab klubis ka oma 20. hooajal

Kevadel Euroliiga finaalis mänginud Hispaania korvpallihiid Madridi Real teatas, et on klubi raudvara Sergio Llulliga käed löönud ka järgmiseks hooajaks.

Novembris 39. sünnipäeva tähistav Llull liitus Realiga 2007. aastal ning on pealinna meeskonnas jätkanud siiani, sügisel alustab ta seal oma 20. hooaega. Selle aja jooksul on ta Realiga kolmel korral kroonitud Euroliiga võitjaks, 2017. aastal valiti ta Euroliiga hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Reali kapten on klubi mõistagi esindanud rohkem kui ükski teine mängija, 1249 kohtumises visatud punktidega on ta ka Reali ajaloo resultatiivseim korvpallur. Tema auhinnakappi kuuluvad veel üheksa Hispaania meistritiitlit ja seitse karikat, Hispaania koondisega on ta maailmameister, olümpiahõbe ja -pronks ning kolmekordne Euroopa meister.

Eelmisel Euroliiga hooajal sai Llull 34 kohtumises mänguaega keskmiselt 11,6 minutit ning kogus selle ajaga 3,5 punkti ja 1,6 korvisöötu; Hispaania liigas pääses veteran väljakule keskmiselt 17 minutiks ning tõi selle ajaga 6,9 punkti ja 2,4 resultatiivset söötu.