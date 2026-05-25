Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

Matš käis mõlema meeskonna jaoks üles-alla. Real põrutas alguses juhtima 15:3, aga teisel veerandil sai Olympiakos vastased kätte ja asus ise poolajaks 46:44 peale. Kolmandal veerandil pääses Real 10:0 spurdi toel taas ette, aga viimane veerandaeg algas punkt-punkti heitluses.

Viimane viigiseis tablool oli 80:80, misjärel sooritas Olympiakos veel 8:0 spurdi. Real vähendas vahe kolmeni (88:85), aga ülejäänud korvid viskasid vaid Kreeka klubi mängijad.

Olympiakos tegi vastasest selgelt rohkem pallikaotuseid (vastavalt 17 ja üheksa), aga kompenseeris selle lauapallide (42:26) ja parema kaugvisketabavusega (10/20 ehk 50 protsenti ja 13/35 ehk 37,1 protsenti).

Finaalseeria kõige kasulikumaks mängijaks valitud Evan Fournier tõi võitjatele 20 ja Alec Peters 16 punkti. Reali kasuks korjas Trey Lyles 24 ja Mario Hezonja 19 silma.

Olympiakose jaoks oli see pärast 1997., 2012. ja 2013. aastat neljas Euroliiga tiitel. Viimase tegi magusamaks asjaolu, et see saavutati igirivaal Ateena Panathinaikose koduareenil, mis võõrustas finaalturniiri. Sarja ajaloo edukaim klubi Real on nüüd nii võitnud kui ka kaotanud 11 finaali.