Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

Olympiakos alistas esimeses poolfinaalis tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20).

Kreeka suurklubi alustas mängu kohe 12:0 spurdiga ja juhtis teisel veerandil korraks 17 silmaga (29:12), kuigi poolajaks vähenes see üheksale (33:24).

Teisel poolajal hoidis Olympiakos pikalt kahekohalist edu, ehkki viimase perioodi alguses vähenes see korraks seitsmele (56:49). Mängu lõpp kuulus aga taas kindlalt Kreeka klubile.

Võitjate paremad olid Alec Peters 17, Aleksandar Vezenkov 16 ja Tyler Dorsey 15 punktiga. Nikola Milutinov aitas 13 lauapalliga. Šarunas Jasikeviciuse juhendatava Fenerbahce paremad olid Tarik Biberovic 17 ja Talen Horton-Tucker 16 silmaga.

Teises poolfinaalis sai Madridi Real kahe Hispaania klubi duellis jagu Valenciast 105:90 (26:28, 36:28, 24:17, 19:17).

Teisel veerandil ohjad haaranud Real viskas esimese poolajaga koguni 62 punkti ega lasknud kodusel konkurendil enesele seejärel enam ohtlikuks saada.

Mario Hezonja viskas võitjate parimana 25 punkti, Trey Lyles lisas 17, Gabriel Deck 16 ja Andres Feliz 15 silma. Valencia parim oli 15 punkti ja üheksa tulemusliku sööduga Jean Montero.

Kui Olympiakos on seni võitnud kolm tiitlit, siis Real on 11 võiduga Euroliiga ajaloo edukaim klubi. Viimati tuli Real meistriks 2023. aastal ehk kümme aastat pärast Pireuse klubi eelmist triumfi.

Euroliiga finaal Ateenas mängitakse pühapäeval, 24. mail.