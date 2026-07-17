Madridi Real tugevdas ridu Prantsusmaa korvpallitähega

31-aastane prantslane mängis aastatel 2016-22 NBA-s, kus viskas viie meeskonna eest 328 mängus keskmiselt 16 minutiga 5,9 punkti. Viimased neli hooaega on Luwawu-Cabarrot mänginud Euroopas, esmalt Milano Olimpias, seejärel Lyonis ja viimased kaks hooaega Baskonias.

Baskonias tõestas prantslane end ühe Euroopa parima skooritegijana, kui viskas eelmisel hooajal Hispaania kõrgliigas keskmiselt 18,2 punkti ja oli sellega liiga parimaks korvikütiks. Sama punktisaak jäi Luwawu-Cabarrot saldoks ka Euroliigas, kus temast resultatiivseimad olid vaid neli mängijat.

Prantsusmaa koondise koosseisus võitis ta 2020. aasta olümpiamängudel hõbemedali ning teenis sama karva medali ka 2022. aasta EM-il.