Kullas tuli Kanada motokrossi meistrivõistlustel teiseks

Enne viimast etappi oli Kullasel veel teoreetiline võimalus ka tiitlivõiduks, kuid selleks oli vaja esikohal oleva Dylan Wrighti ebaõnne. Kvalifikatsioonis oligi Wright kiireim, sõites välja ringiaja 2.04,922. Kullas oli ajasõidus neljas (2.07,578). Teise aja sõitis välja Preston Kilroy (2.05,249) ja kolmanda aja Ryder McNabb (2.07,029), vahendab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus võttis Kullas stardi järel sisse neljanda koha ja kohe järgneval ringil tõusis ta kolmandaks Kilroy ja Wrighti seljataha. Kahest esimesest mööduda eestlasel ei õnnestunud ja avasõidu lõpetaski ta kolmandana. Võidu võttis Wright ja teine oli Kilroy.

Teine sõit algas üsna sarnaselt: Kullas oli esimesed ringid taas neljandal kohal, kust ta peagi kolmandaks tõusis. Kaks esimest kohta võtsid sisse taas Kilroy ja Wright. Sarnaselt avasõidule hoidis Kullas taas suurema osa sõidust kolmandat kohta enda käes. Esikoha teenis Kilroy, teine oli Wright.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 40 punktiga kolmandale kohale. Esikoha teenis 47 punktiga Kilroy ja teine oli samade punktidega Wright. Hooaja kokkuvõttes krooniti Kanada meistriks 372 punktiga Wright. Teine oli hooaja kokkuvõttes 353 punktiga Kullas ja kolmas 258 punktiga Ward.