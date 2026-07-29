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Kullas saavutas Kanadas hooaja kolmanda võidu

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: Silve Racing
Motosport

Eesti motokrossisõitja Harri Kullas võitis Kanada motokrossi meistrivõistluste hooaja eelviimasel etapil mõlemad võistlussõidud ning teenis hooaja kolmanda etapivõidu.

450 klassi kvalifikatsioonis sõitis Kullas välja paremuselt neljanda ringiaja. Esimeses võistlussõidus võttis Kullas stardi järel sisse kolmanda koha, tema ees liikusid Alexander Fedortsov ja Preston Kilroy. Kullas suutis sõidu jooksul mõlemast konkurendist mööda sõita ning võttis avasõidust esikoha. Kehva alguse teinud sarja liider Dylan Wright liikus rajal samuti hästi ja tal õnnestus lõpuks teiseks tõusta. Kolmandana lõpetas sõidu Kilroy, vahendab msport.ee.

Teist sõitu alustas Kullas stardivõiduga, talle järgnesid Ward ja Wright. Wright tõusis kiirelt teisele kohale ja asus eestlast jälitama. Sarja kaks parimat liikusid kogu sõidu vältel võrdselt, aga Kullas suutis pingele vastu pidada ja Wrighti oma seljataga hoida ning teenis esikoha ka teisest sõidust. Kolmas oli taas Kilroy.

Etapi kokkuvõttes võttis Kullas maksimaalsed 50 punkti ja teenis esikoha. Wright oli 44 punktiga teine ja Kilroy 40 punktiga kolmas. Enne viimast etappi on 325 punktiga liider Wright. Kullasel teisena on koos 313 punkti. Sarja teine koht on tal juba kindlustatud kuna kolmandal kohal asuv Tanner Ward kaotab meie mehele 91 punktiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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