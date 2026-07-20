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Harri Kullas jätkab Kanadas teisel kohal

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: Silve Racing
Motosport

Kanada motokrossi meistrivõistluste kuues etapp sõideti möödunud nädalavahetusel Ottowas Sand Del Lee krossirajal. Kahel eelneval etapil võidukas olnud Harri Kullas pidi sel korral sarja liidri Dylan Wrighti paremust tunnistama ning teenis etapilt teise koha.

Kullas alustas võistluspäeva ajasõidu kolmanda kohaga (2:09.619). Parima ringiaja sõitis välja Preston Kilroy (2:08.794) ja teine oli Wright ajaga 2:08.898, vahendab msport.ee.

Esimest sõitu alustas Kullas endale omaselt suurepärase stardiga ning ta läks sõitu juhtima. Tema seljataga olid Kilroy ja Wright. Peagi saidki mõlemad mehed eestlasest mööda ning Kullas jätkas sõitu kolmandana. Sõidu keskel õnnestus Kullasel Kilroyst uuesti mööda saada ning ta lõpetas sõidu teisena. Sõidu võitis Wright, kes edestas Kullast lõpuks 16 sekundiga. Kolmas oli Kilroy, kes kaotas Kullasele üheksa sekundiga.

Teises sõidus ei õnnestunud Kullase start ja ta oli avaringil esikümne piiril. Sõidu esimeses pooles tegi ta häid möödasõite ning üsna pea oli Kullas juba kolmandal kohal. Ees olid peamised konkurendid Wright ja Kilroy. Kullas suutis ka Kilroy kinni püüda ning sõidu teises pooles temast ka mööduda ja finišis oli eestlane taas teisena. Esikoha teenis taas Wright, kes edestas Kullast kümne sekundiga.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 44 punktiga teisele kohale. Esikoha sai 50 punktiga Wright ja kolmas oli 40 punktiga Kilroy. Sarja kokkuvõttes jätkab Kullas teisena, tal on koos 263 punkti. Liidrikohal oleval Wrightil on koos 281 punkti. Kolmandal kohal asub 220 punktiga Sebastien Racine.

Sarja eelviimane etapp sõidetakse sellel nädalavahetusel MX Deschambault krossirajal.

Toimetaja: Henrik Laever

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