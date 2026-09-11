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Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Rafa Nadal Academy/Instagram
Tennis

Tennise Eesti meeste esireket Mark Lajal (ATP 152.) tagas Prantsusmaal Cassis'is toimuval ATP Challenger 75 kategooria turniiril kindla võiduga edasipääsu nelja parema sekka.

Kui neljapäeval pidi Lajal edasipääsuks mängima kolm setti, siis reedel piisas talle kahest setist. Neljanda asetusega eestlane alistas veerandfinaalis maailma edetabelis 409. real asuva prantslase Robin Bertrandi pisut rohkem kui tund aega kestnud matšis 6:3, 6:0. Seejuures läks Lajal esimeses setis kahe servimurde abil juhtima 5:0, kuid vastane suutis seti lõpu põnevaks teha.

Poolfinaalis on Lajali vastaseks sakslane Daniel Masur (ATP 378.), kes sai 2:6, 6:4, 7:6 (3) jagu kaheksanda asetusega prantslasest Ugo Blanchet'st (ATP 199.).

Koha poolfinaalis võib teenida ka viienda asetusega Daniil Glinka (ATP 156.), kes mängib reede õhtupoolikul esimese asetusega prantslase Titouan Droguet'ga (ATP 103.).

Toimetaja: Henrik Laever

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