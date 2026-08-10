Eesti 3x3 koondised triumfeerisid Nordic Cupil
Eesti meeste ja naiste 3x3 korvpallikoondised võitsid Taanis toimunud Nordic Cupi turniiri. Lisaks Eestile lõid turniiril kaasa võõrustajad Taani ning Soome, Rootsi ja Norra koondised.
EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti meeste koondis, kes mängis koosseisus Jorgen Rikberg, Aleksander Oliver Hint, Mihkel Kirves ja Jaan Puidet alistas alagrupis Soome (21:15), Rootsi (21:19), Norra (21:13) ja Taani (22:9), vahendab Basket.ee.
Poolfinaalis jätkas meeskond samuti võidukalt, kui Norra alistati 21:9 ning finaalis kindlustati Nordic Cupi võit Rootsi üle numbritega 21:16.
Eesti naiskond koosseisus Sofia Kosareva, Marie Anette Sepp, Johanna Teder ja Kadri-Ann Lass alistas alagrupis Soome (15:10), Rootsi (21:11) ning Taani (22:14).
Naiste korvpallikoondise ainus kaotus tuli Norra vastu lisaajal skooriga 16:17. Poolfinaalis alistasid nad taas Rootsi 14:11 ning finaalis võitsid Norrat lisaajal 18:16.
Järgmisena ootab koondiseid ees Swedbank 3x3 Eesti meistrivõistluste viimane etapp ja rahvusvaheline Tallinn Lite Questi turniir Tallinnas, Vabaduse väljakul 15.–16. augustil.
Toimetaja: Lisette Holst